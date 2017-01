Das Glücksvirus

tip-Magazin | Bücher | 1 Stunde her

Wahrnehmen, was ist: Vom ansteckenden Glück des unmittelbaren Erlebens

Hand aufs Herz: Nach Glück, Erfüllung und Zufriedenheit suchen wir doch letztlich alle, oder? Ist die verborgene Motivation hinter allem, was wir uns wünschen, nicht ein Hochgefühl von Glück, Befriedigung, Freude? Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Glücksgefühl ein flüchtiges ist, von vielerlei Umständen abhängig, und dass es eine Illusion ist, es festhalten zu können.

Robert Scheinfeld: „Ich werde Ihnen helfen, zu erleben, was echtes Glück ist. … Ich bezeichne das, was Sie in diesem Buch entdecken werden, gerne als „Sprengsatz“ für Ihr bisheriges Denken. Warum? Weil das, was ich Ihnen erzählen werde, stark von allem abweicht, was Ihnen normalerweise über Gefühle und Glück beigebracht wird.

Wenn Sie bereit sind, das Geheimnis von Glück, Zufriedenheit und Erfüllung zu erfahren, Ihr bisheriges Denkgebäude aufsprengen zu lassen, den Zustand echten Glücks zu entdecken und zu erleben, ganz gleich, was um Sie herum geschieht – dann beginnen Sie Ihre Reise jetzt.“ Und lassen Sie sich vom „Glücksvirus“ anstecken!

Robert Scheinfeld (USA) war in der Welt des Business tätig, bis er seinem Leben eine Wende gab. Sein Buch „Raus aus dem Geld-Spiel!“ war ein New-York-Times-Bestseller und maßgeblicher Anstoß zu seiner Karriere als Autor, Referent und Coach auf dem Gebiet der persönlichen Entwicklung und Bewusstseinserweiterung. Seit mehr als 20 Jahren hat er in über 190 Ländern Menschen dabei unterstützt, sich von ihren Begrenzungen zu befreien und in ihrem Leben Außergewöhnliches zu erreichen.

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

Verlag: VAK; Auflage: 1 (12. Oktober 2015)

ISBN-10: 3867311749

ISBN-13: 978-3867311748

Originaltitel: The ultimate key to happiness

14,90 €

