Das Leben ist schön!

Biodanza-Urlaub auf Kuba

in den Osterferien 25. März – 02. April 2018

„Mit dem Herzen sprechen, mit dem Herzen hören, mit dem Herzen tanzen; in Kontakt sein, sich selbst und anderen begegnen.“ So lässt sich die Essenz von Biodanza treffend beschreiben.

Biodanza kann jede*r!

Wir tanzen uns und unser Leben, ohne dass wir etwas leisten müssen. Durch den gut gewählten Ablauf einer Tanzsession werden anfangs Mut, Kraft und Lebendigkeit gestärkt. Im weiteren Verlauf entstehen Entspannung, innere Ruhe und eine große Weite, so dass sich bei den Tänzer*innen Lebensfreude ausbreitet. Wachstum, Heilung und Transformation können in diesem geschützten Raum geschehen. Jede*r ist eingeladen, in jedem Tanz zu jedem Moment den eigenen passenden Ausdruck zu finden.

Biodanza ermöglicht schöne Gruppenerfahrungen und fördert somit das Gemeinschaftserleben. Viele Menschen, die Biodanza bisher gar nicht kannten, sind überrascht, wie schnell und leicht sich eine Gruppe formen kann.

Diese wunderbare Form des Tanzens erleben wir nun erstmalig in der Karibik. Unser Zentrum auf Kuba wirkt wie von den Göttern geschaffen und geschützt und ist der magischste Tanzort im Tal von Viñales! Kuba ist ein prall gefülltes, wundervolles, sicheres (auch für alleinreisende Frauen) und gut organisiertes Reiseland.

Wir werden täglich tanzen: federleicht, kraftvoll, sanft, wild und ungezähmt, herzlich, zart und weich, absolut entspannend, ausgelassen-spielerisch.

Du wirst begleitet vom erfahrensten Biodanza-Urlaubsanbieter.

Es gibt beste Unterkünfte in Komfort-Casas oder luxuriösem Hotel in Viñales.

Freundschafts-Sonderpreise: Zwei Freund*innen sparen 120 €, drei sogar 200 €!

Ich freue mich auf Dich. Herzlich willkommen!

Infos unter: http://www.uli-bangert.de/urlaube/biodanza-urlaub-auf-kuba-2018/

