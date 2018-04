Das Potenzial der Seele leben

tip-Magazin | Bücher | 10 Stunden her

Anna Maria Stark zeigt in ihrem Buch „Seelenpotenziale“ auf anschauliche Weise, wie man sein ganz individuelles Potenzial erkennen und den eigenen Lebensweg gehen kann, und zwar mit absoluter Integrität und Hingabe.

Wir sind fasziniert von Menschen, die ihrem ganz eigenen Herzensweg folgen und damit auch noch erfolgreich sind. Dabei ist es nicht der Erfolg selbst, der uns staunen lässt. Sondern es ist der Umstand, dass diese Menschen ihr Innerstes durchscheinen lassen und sich so zeigen, wie sie wirklich sind.

Denn wer sein wahres Wesen zeigt und so seiner eigenen Seele Ausdruck verleiht, erscheint mit einer außergewöhnlich klaren Ausstrahlung und liebevollen Anziehungskraft. Solche Menschen haben ihren wahren Kern gefunden, den Ankerpunkt ihrer Seele, davon ist Anna Maria Stark überzeugt.

Ursprünglich verfügen wir alle über das wegweisende Potenzial der Seele, das Leben erfolgreich, liebevoll und glücklich gestalten zu können. Doch Verhaltensweisen und Anschauungen anderer Menschen überlagern im Laufe der Zeit unsere Intuition und die innere Stimme, die uns bei jeder neuen Entscheidung zu für uns passenden Schritten

führen kann. Wie wir uns wieder auf uns selbst besinnen, unsere einzigartigen Gaben ausleben und mit Gespür die richtigen Entscheidungen für uns selbst treffen können, zeigt Stark in ihrem Ratgeber „Seelenpotenziale“. Mit klaren Testsystemen stellt sie konkrete Alltagsbezüge her, um Menschen in ihren aktuellen Anliegen zu unterstützen.

Das Buch vermittelt erfrischende Wege zu einer praktikablen Spiritualität, die nicht den Wunsch nach Ausstieg aus dem Alltag weckt, sondern den Drang nach Erkunden, Experimentieren.

„Schon als Kind konnte ich sehr intensiv wahrnehmen, über welche Form von Energiefeld die Menschen um mich herum verfügen“, so Stark. „Mit der Zeit konnte ich in diesen Energien lesen und anderen dabei helfen, die passenden Wege einzuschlagen, um private und berufliche Erfüllung zu erfahren. Mit meinem Buch möchte ich nun noch mehr Menschen dabei unterstützen, ihrem vollen Potenzial auf die Spur zu kommen und Lösungen zu finden, die der Seele in allen Lebensfeldern wahrhaftig entsprechen.“

Hier das Buch direkt bestellen: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/seelenpotenziale-motivation-wesen-entscheidung-lebensweg

