Germanisch-nordeuropäischer Schamanismus

Gott schläft in den Steinen, träumt in den Blumen, lebt in den Tieren, und erwacht im Menschen. Wir sitzen im heiligen Hain am Platz der Kraft. Wir sehen die Bäume, die Sonne, die durch die Zweige scheint, hören die Vögel und das Knacken der Äste, die Maus, die im Unterholz raschelt. Unser Ritual beginnt und im sanften Loslassen und Einswerden ist der Baum nicht nur ein Baum, er hat eine Botschaft. Das Zwitschern der Vögel spricht göttliche Worte und das Rascheln ist das Rascheln der Unendlichkeit.

Die Schamanen aller Kulturen wussten und wissen darum, dass die Welt, wie wir sie sehen eine Illusion ist und dass wir die Erschaffer unserer Realität sind. Die schamanischen Methoden: Reisen, Naturgeist-Erleben und Rituale, transzendieren diese Illusion und führen uns in das Bewusstsein unserer Selbst in wahres Selbst-bewusst-Sein.

Essenzielle Seelenreisen im Weltenbaum Yggdrasil

Im nordeuropäisch-germanischen Schamanismus ist der Weltenbaum Yggdrasil ein Spiegel des Universums und zugleich unserer Seele. Fritz Riemann hat in seinem Klassiker „Grundformen der Angst“ verschiedene Menschentypen und deren angstvolle neurotische Ausprägung, nämlich den schizoiden, depressiven, zwanghaften und den hysteroiden Typ beschrieben. Dabei wird deutlich, dass wir alle in unseren Seelenqualitäten und in unseren Vermeidungen ein mehr oder weniger klarer oder blinder Spiegel kosmischer Qualitäten sind.

In den neun Welten der Weltenesche finden wir diese Qualitäten, die in der Natur und in uns die Weltenseele ausmachen: Lebendigkeit und Ruhe, Feuer und Eis, Ordnung und Chaos, friedliche Ruhe und begeisterter Wille, Wildheit und Hingabe. Wir treffen in den Welten von Yggdrasil genau auf unsere Vermeidungsstrategie und finden Erlösung. Unser Erleben lässt uns die Egostrukturen erkennen und bringt die dahinter liegenden verdrängten Qualitäten zum Vorschein. Ähnlich wie in den zehn Welten der jüdischen Kabbala werden wir im lebendigen Erleben der Yggdrasil-Welten vollständig. Wir integrieren die Qualitäten und entdecken dabei die göttliche Essenz aller Menschen und Welten.

Diese Reisen sind keine Phantasiereisen, sondern reale Erfahrung unserer wahren Wirklichkeit jenseits unserer engen Ich- und Weltvorstellungen.

Die Reise zu den Nornen

Die drei Nornen sitzen am Wurzelgeflecht des Weltenbaumes an einem See. Sie weben die Fäden des Wyrd. Alles Geschehen, das Schicksal aller Menschen ist in

Wyrd verwoben. Mein Schicksal ist untrennbar eins mit dem aller anderen. Dieses Netz wird von den Nornen ununterbrochen weitergesponnen. Es wandelt sich unaufhörlich mit dem, was wir alle denken, tun, zulassen oder verdrängen. Mit allem anderen wandeln wir uns ständig. Schöpfung voll-zieht sich, wir fließen mit. Oder wir leisten Widerstand. Dabei entstehen Knoten im Netz, die Auswirkungen auf das gesamte Wyrd haben.

Unser wahres Selbst weiß um die Einheit, um die Heilswirksamkeit dieses Prozesses für alle. Jeder schmerzhafte Knoten entsteht im Kern aus Unwissenheit um diese Einheit und jeder Knoten führt uns zurück zu erneuerter Hingabe an den Schöpfungs-Fluss und zum Wissen um die wahre Einheit. In der geheimnisvollen Begegnung mit den Nornen erfahren wir Rat für die Auflösung unserer inneren Verknotungen und unserer Schicksalsverknotungen.

Dabei werden wir von den Nornen in tieferes Erleben und Einswerden geführt. Für uns Nordeuropäer ist der Weg zu uns Selbst in der Tradition des germanischen Schamanismus ein besonders intensives und transformierendes Erleben. Der Geist dieses Weges ist unseren Seelen vertraut. Er lebt in den Wäldern, Bergen und Seen des Nordens und in uns.

Renate Tegge

Seminare:

28. – 30. Juli und 8. – 10. September 2017: Schamanische Reisen, Rituale, Natur-Geist-erleben, Runenarbeit

27. – 30. Dezember 2017: Geheimnis und Feier der Raunächte

Ort: Ochtrup bei Münster

Infos und Anmeldung: Johann Ulrich Tegge: 0171- 4906474 , Anja Nonnemann: 0176-31591113

Veranstalter: www.Institut-fuer-Essentielle-Psychologie.de

