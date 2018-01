tip-Magazin | Bücher | 9 Stunden her

„Date in der Unendlichkeit“ ist ein ganz besonderes Buch – Lyrik und Prosa sind kunstvoll miteinander verwoben und die Autorin Nada Devi nimmt uns mit auf eine episch-lyrische Reise, in der es um innere Führung und einen radikalen Erwachensprozess geht.

Ihre Protagonistin folgt fernab jeglicher Vernunft ihrer inneren Stimme, die sie zunächst in eine Ferienwohnung in den schneebedeckten Bergen der Vogesen führt und später bis nach Nepal, wo sie viele Monate bei Schamanen lebt und lernt. Soweit die äußere Rahmenhandlung. Was in ihrem Inneren geschieht, ist wesentlich: Sie ist bereit, die Schleier der Illusion zu lüften und alle Konzepte und Vorstellungen loszulassen. Sie vertraut ganz und taucht ein in den weiten, stillen Raum – in ihr Date in der Unendlichkeit.

Die Autorin Silke Naun-Bates beschreibt das Buch mit folgenden Worten:

Nada Devi nimmt ihre LeserInnen mit auf eine poetische Reise zu sich selbst. Seite um Seite entwickelt das Buch seine unbändige Kraft. Zart gewählte Worte schweben wie Seifenblasen in mein Herz und entfalten ihre Wirkung. Innehalten, nachklingen lassen, die Bewegung im Inneren spüren.

Das persönliche Ich im Tanz mit dem Unbegreiflichen, verwoben mit dem Erkennen des eigenen Ursprungs.

Auf bezaubernde Weise beschreibt Nada Devi den Weg zu sich selbst, seinem unerklärlichen Ursprung und spinnt Fäden des Verstehens. Auftauchende Zweifel und Ängste werden mit eingebunden, genauso selbstverständlich wie Glückseligkeit und Erfahrungen außerhalb von Raum und Zeit.

„Date in der Unendlichkeit“ ist ein Buch, das Herz und Seele berührt, eine Bestätigung für Menschen, die den Entschluss gefasst haben, ihrer inneren Führung zu vertrauen, und ein Mutmacher für jene, die spüren, dass in ihrem Leben etwas Wesentliches fehlt.

„ … vertrau mir

vertrau

folge dem Ruf

deines Herzens …

…. und sie erlaubte sich, in eine Welt entführt zu werden, in der eine

uralte, immer schon vorhandene Unruhe langsam abzuebben begann. Das

erste Mal in ihrem Leben erfüllte sie wahres, tiefes Glück.“

Ein kleines, feines und leises Buch – mit Worten, die Kraft geben und wie eine Melodie im Inneren sanft nachklingen … Wirklich lesenswert und sehr zu empfehlen!

Date in der Unendlichkeit

Eine poetische Erzählung

von Nada Devi

Hardcover, 144 Seiten

ISBN 978-3-931560-56-0

