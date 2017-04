Der Flügelschlag Gottes – Ein Interview mit einem Engel

tip-Magazin | Filme | 16 Stunden her

Millionen von Menschen glauben an die Existenz von Engeln. Wer sind diese Engel und was haben sie uns zu sagen? Deutschlands bekannteste Engeldolmetscherin Alexa Kriele befragt die Engel in ihren Engelstunden. Das Engel-Interview ist eine unvoreingenommene, erstaunliche Entdeckungsreise in eine uns unbekannte Dimension und offenbart essentielle Wahrheiten und brisante, neue Erkenntnisse über das Leben.

Gibt es Gott? * Gibt es den Teufel? * Gibt es ein Leben nach dem Tod? * Warum gibt es Religionen? * Gibt es die eine wahre Religion? * Hat jeder Mensch eine Lebensaufgabe? * Ist mein Leben festgelegt? * Ist Abtreibung eine Sünde? * Warum gibt es Kriege, Krankheit, Leid? * Wie steht es um unsere Wirtschaft? * Gibt es weiter Universen und anderes Leben? * Was sind die nächsten Schritte der Menschheit?

Die Engel-Botschafterin Alexa Kriele befragt Engel Elion in ihren Engelstunden zu einer Vielzahl von Themen, wie Beziehung, Familie, Fragen zum Dasein der Menschen, Religion, Politik und Wirtschaft und bekommt oftmals erstaunliche Antworten.

Den Engeln ist kein Thema fremd, und sie sind bereit, uns an ihre Perspektive teilhaben zu lassen und für uns wichtige Dinge zu enträtseln. Sie geben Antworten auf Fragen, die zutiefst bewegen.

Engel-Botschafterin Alexa Kriele

Alexa Kriele studierte Philosophie und Psychologie (mag. phil.), arbeitete journalistisch sowie im Bereich der Seminar- und Beratungstätigkeit – konkret im Persönlichkeitsmanagement für Wirtschafts-, Arbeitnehmer – und politische Verbände.

Stets unterwegs im Auftrag der Engel

Sie hält Lesungen, Vorträge und Seminare im In- und Ausland, gibt zudem Privatstunden und biete themenorientierte Arbeitskreise an. Ihre zahlreichen Veröffentlichungen bei bekannten Verlagen wurden in neun Sprachen übersetzt.

