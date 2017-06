Der Juli im Bioenergetischen Zentrum

tip-Magazin | Magazin | 13 Stunden her

… mit interessanten Themen-Workshops und Ausbildungen:

Schnuppernachmittag mit dem EVA-Bewusstsein® – Kennenlernen, Informieren, Austauschen

Samstag, 01. Juli 2017, 13 Uhr

Was bedeutet „Wie innen so außen“ und „Wie im Kleinen so im Großen“? Und was ist Selbstliebe tatsächlich? Wie entdecke und erkenne ich wieder meine Gefühle und Gedanken? Wie kann ich entspannen und innerlich heilen?

An diesem Nachmittag werden wir rund um Körper, Geist und Seele zusammen arbeiten, mit Gesprächen, Informationen, freier Aufstellung, energetischer Arbeit an der Liege und einer Klang-Meditation.

Ein bunter Nachmittag zusammen mit den EVA-Bewusstsein® Therapeutinnen – Reinschnuppern in die Angebote im Zentrum, in die Atmosphäre und Arbeit.

https://www.zentrum-der-liebe.de/event/eva-bewusstsein-und-bioenergetische-heiler-uebungstage-2017-06-24/

Ein Tag des Annehmens – Themen-Workshop

Sonntag, 09. Juli 2017, 13 Uhr

Wunderst Du Dich, dass Dir oft nichts Gutes widerfährt? Dass Du das Gute und Positive nicht beständig in Deinem Leben hast? Dass es Dir schwer fällt, anzunehmen?

Dann kann dieser Workshop Dir „ein Licht“ aufgehen lassen: Über die Qualitäten des Annehmens, wohin Du Dein „Annehmen“ derzeit lenkst und wie Du das für Dich ändern kannst. Für all das Gute und Positive in deinem Leben JETZT!

https://www.zentrum-der-liebe.de/event/die-qualitaeten-des-annehmens-themenworkshop/

Ausbildung Bioenergetische Regenerations-Massage nach dem EVA-Bewusstsein®

15./16. Juli 2017, 13-18 Uhr

29./30. Juli 2017, 13-18 Uhr

Diese Form der Bioenergetischen Arbeit ist für Menschen mit einer inneren Berufung zur präventiven Arbeit sehr gut geeignet und lässt sich auch in private Lebensbereiche integrieren.

Die Bioenergetische Regenerations-Massage versteht sich ergänzend zu allen medizinischen Behandlungen, stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für einen Arzt oder Heilpraktiker, und natürlich für jegliche Form des Wohlbefindens und der Entspannung.

Das Ausbildungs-Angebot: An zwei Wochenenden (14-tägig) von 13 bis ca. 18 Uhr findet diese Ausbildung statt. Deine Wahrnehmung und Intuition werden geschult und ausgebaut, Gesetze der Heilarbeit erlernt und Techniken der Bioenergetischen Heilsitzung praktisch geübt.

Die theoretischen und praktischen Teile der Ausbildung:

Grundlagen des EVA-Bewusstsein®

geistige Gesetze der Heilarbeit

Ausrichtung der Energiebahnen im Körper

Regenerations-Massage Technik

ausgeprägte Übungszeit in der Gruppe

Maximal 6 TN.

https://www.zentrum-der-liebe.de/event/ausbildung-bioenergetische-regenerations-massage-2/2017-07-15/

Anmeldung für alle Angebote:

Heike Marie Boschat

Bioenergetisches Heilungs- und Schulungs-Zentrum

Telefon 0178-3423570

E-Mail: kontakt@zentrum-der-liebe.de

Ort: Borner Feld 23, 41379 Brüggen-Born

Ähnliche Beiträge