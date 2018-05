Die Gewissheit der Erfüllung

tip-Magazin | Magazin | 5 Stunden her

Erleben Sie, dass Ihre Absicht, Ihr Wunsch, Ihre Bitte bereits erfüllt ist und fühlen Sie die Energie: „Es ist vollbracht“.

Das geschieht am einfachsten durch Danken! Denn das, wofür Sie danken verursacht das, wofür Sie danken. Praktizieren Sie die „Kunst des Vorauserlebens“ und geben Sie damit der Zukunft die gewünschte Form, vor allem, wenn Sie es mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit verbinden. Bleiben Sie in der Energie der „Gewissheit der Erfüllung“, bis das Gewünschte Realität ist. Nutzen Sie Ihr Gefühl als „Präzisions-Schöpfungs-Instrument“.

Unverzichtbar dabei ist Ihr Glaube, denn das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Ihre Erfahrung folgt immer Ihrem Glauben. Jeder Glaube ist eine „innere Entsprechung“ für ein „entsprechendes Ereignis“ und zieht das in Ihr Leben, was es beinhaltet.

Dabei sollten Sie vom Wollen zum Haben kommen. Also prüfen Sie: „Hätte ich gern“ oder „Habe ich“? Denn Wünschen und Wollen verhindert zuverlässig das Bekommen, weil es den Mangel beinhaltet. Wenn Sie nicht haben, bevor Sie den ersten Schritt tun, brauchen Sie sich auch gar nicht erst auf den Weg machen. Das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass Ihre Bitte erfüllt, Ihr Gebet erhört, Ihre Absicht verwirklicht ist, in dieser Gewissheit zu bleiben, bis die Schöpferkraft das Werk vollendet hat und das Gewünschte Realität ist.

Es ist wie das Wählen eines Fernsehprogramms. Nur das „gewählte“ Programm kann auf dem „Bildschirm Realität“ erscheinen. Gehen Sie ganz hinein in den, der sein Ziel erreicht hat, der am Ziel ist. Spüren Sie die Freude, die Erleichterung und Dankbarkeit, dass es geschehen ist.

Für alles, was ständig sein soll, erteilen Sie einen Dauerauftrag und brauchen sich nicht mehr jedes mal um die Erfüllung kümmern, weil Sie wissen, dass es geschieht. Vielleicht erteilen Sie einen Dauerauftrag für ständig wachsende Gesundheit. Oder für einen Parkplatz, wann immer Sie einen brauchen. Oder Sie erteilen dem Leben den Dauerauftrag: „Geld fließt mir von allen Seiten zu.“ Oder: „Ich habe Erfolg bei allem, was ich beginne.“

Verankern Sie den Dauerauftrag durch die „Macht der Wiederholung“ in Ihrem Unterbewusstsein, dann gibt es keinen Misserfolg, weil immer genau das passiert, was damit verursacht wurde.

Damit haben Sie am Start schon gewonnen und fühlen, dass es ist. Das Ergebnis ist so sicher, wie 1 + 1 = 2 ergibt. Ganz gleich, wer es macht, wann oder wo, es ergibt immer das gleiche Ergebnis. Wichtig ist nur, dass Sie in der Gewissheit bleiben, dass Ihre Bitte erfüllt, Ihre Absicht verwirklicht ist und diese Gewissheit halten, bis das Gewünschte Realität ist.

Jeden Morgen liegt ein neuer Tag vor Ihnen und wartet auf Ihre „Anweisungen“. Verwandeln, ja „verzaubern“ Sie jeden Tag, indem Sie ihn in sein Ideal verwandeln. Ihr ganzes Leben ist ein faszinierendes Abenteuer und wartet nur darauf, dass Sie endlich eintreten, damit es beginnen kann, das „Abenteuer Ihres wahren Lebens“.

Wenn Sie bereit sind, ich meine, wenn Sie wirklich bereit sind, beginnt es genau jetzt, in diesem Augenblick!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

