Die Engel, jene lichtvollen Wesen, begleiten uns Menschen schon sehr lange. In alten Schriften und Geschichten (wie beispielsweise in der Bibel) liest man immer wieder von ihnen. Sie waren und sind für uns Menschen da. Sie wirken in der Stille, und ihre gewaltige Kraft und Energie ist immerzu hilfreich gegenwärtig. Um einen Zugang zu erhalten und die Verbindung zu diesen lichtvollen Wesen zu stärken, wurde die Musik der Engel erschaffen.

Jeder einzelne Engels-Musiktitel des CD-Sets hat eine Laufzeit von rund 30 Minuten. Das ist wichtig, damit diese hohe Energie jeweils bewusst und intensiv aufgenommen werden kann. So kann man die himmlische Kraft der Engel in voller Hingabe genießen und sich von ihr in den „Himmel“ tragen lassen.

Jeder Engel besitzt seine eigene charakteristische Energie (Symbolik), die mit der Musik transportiert wird: Die Musik streichelt die Seele und wärmt das Gemüt mit ihrem Sternenglanz. Sanft und leise wirken die Engel im Gleichklang mit dem Herzen.

Erzengel Gabriels Farben zum Beispiel sind die des Mondes: Silber und schimmerndes Kristall-Weiß. Die Musik erinnert an die ursprüngliche Reinheit und Unschuld, an die wahre Kraft, an das ursprüngliche göttliche Muster.

„An erster Stelle sah ich Gabriel wie eine Jungfrau oder wie der Mond unter den Sternen … Er ist der Allerschönste der Engel.“ (Ruz Bihan Baqli – Vision des Sufi-Dichters aus dem 13. Jahrhundert.)

Zu jeder Engels-Energie finden Sie eine Beschreibung sowie eine Hörprobe!

Hören Sie hinein und lassen Sie sich von der himmlischen Kraft der Engel bezaubern!

Jetzt für die Vorweihnachtszeit im Angebot (34% Ermäßigung) – ein wirklich besonderes Geschenk zum Weihnachtsfest!

In diesem 6-teiligen Set sind folgende Engel-Energien enthalten:

1. CD: Erzengel Gabriel

2. CD: Erzengel Michael

3. CD: Erzengel Raphael

4. CD: Erzengel Uriel

5. CD: Erzengel Chamuel

6. CD: Erzengel Jophiel

Die Musik-Energien der Erzengel verzaubern nicht nur, sondern erfüllen nach ihrem jeweiligen Charakter die hörende Person und die Räumlichkeiten mit der entsprechenden majestätischen Energie.

In der Musik-Apotheke.com finden Sie noch mehr Engels-Musik als MP3-Downloads und auf CD.

