Die „Wissenschaft vom Wohlstand“

Wie auch Sie in der natürlichen Fülle leben.

Von Kurt Tepperwein

Es gibt eine „Wissenschaft vom Wohlstand“, die genau so exakt ist, wie die Mathematik. Sobald wir sie verstehen und anwenden, werden wir auch mit mathematischer Sicherheit wohlhabend.

Geld ist ein Ausdruck eines bestimmten Bewusstseins und auch Mangel ist ein Ausdruck eines bestimmten Bewusstseins. Wenn Sie nicht in der Fülle leben, muss es da ein Hindernis geben, das die natürliche Fülle fernhält. Finden und beseitigen Sie es und die natürliche Fülle manifestiert sich auch in Ihrem Leben – als Ihre erlebte Realität. Das heißt nicht, dass arm schlecht und reich gut ist, sondern nur, dass SIE die Wahl haben. Aber eben erst, wenn Sie WISSEN, dass Sie die Wahl haben, und davon Gebrauch machen.

Worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit vorwiegend richten, das verwirklicht das Leben. Sie können so viel Wohlstand in Ihr Leben ziehen, wie Sie sich vorstellen und glauben können. Wohlstand ist eine bestimmte „energetische Signatur“, die das, was wir Wohlstand nennen, im Außen „in Erscheinung“ treten lässt. Ist diese „energetische Signatur“ des Wohlstands nicht vorhanden, KANN sich Wohlstand in Ihrem Leben nicht manifestieren.

Der Weg zum Wohlstand und ein optimaler Umgang mit Geld müsste eigentlich ein Schulfach sein, denn ein großer Teil unserer Lebensqualität ist abhängig vom erreichten Wohlstand.

Genügend Geld macht frei für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, bekommt es eine Wichtigkeit, die es nicht verdient und dieser Mangel hält Sie von dem ab, was das Leben wirklich ausmacht – von Ihrem eigentlichen Leben. Deshalb ist es so wichtig, ja unverzichtbar, dass Sie die natürliche Fülle in Ihrem Leben verwirklichen und damit Raum schaffen für Ihr eigentliches Leben.

Zwar kann man sich alles, was wirklich wichtig ist im Leben, wie Freundschaft, Liebe, Erfüllung und Glück mit Geld nicht kaufen, aber alles andere, was das Leben schön macht, schon.

Es ist ein faszinierender Teil im „Abenteuer Leben“, wirklichen Wohlstand zu erleben. Nicht nur, sich keine Sorgen machen zu müssen, sondern, sich alles, wirklich ALLES leisten zu können. Das Leben ist ein Spiel. Wohlstand und damit Geld ist EIN Maßstab, um zu erkennen, wie das Spiel ausgegangen ist. Nun gibt es natürlich Wichtigeres als Geld, aber erst, wenn man genug davon hat.

Geld hat auch eine spirituelle Dimension. Sie können Ihre täglichen Ausgaben segnen und erleben, wie sie vielfach zu Ihnen zurück kommen.

Auch sympathisch sein ist Wohlstand und die beste Kapitalanlage, mit den besten Zinsen und ohne jedes Risiko. Sympathisch sein macht Sie geradezu „magnetisch“ für Wohlstand, denn nach dem „Gesetz der Resonanz“ ziehen Sie damit „entsprechende Umstände“ in Ihr Leben. Will ich eine bestimmte Wirkung erzielen, MUSS ich die „entsprechende Ursache“ setzen, weil sie sonst nicht erfolgen kann. MIT der entsprechenden Ursache aber KANN ich meinen Wohlstand nicht mehr vermeiden.

Deshalb stehen am Start Gewinner und Verlierer bereits fest, durch die bisher gesetzten Ursachen. Dann leben Sie bewusst als Gewinner, HABEN schon gewonnen, BEVOR Sie begonnen haben und machen Ihren Wohlstand „unvermeidbar“.

SIE sind der Schöpfer und SIE bestimmen, was „geschieht“, indem SIE dem Leben die richtigen „Anweisungen“ geben.

Verbinden Sie Ihre Vorstellung von Wohlstand mit persönlichem Magnetismus, der Vorstellung, dass Ihnen Wohlstand STÄNDIG von allen Seiten zufließt und ALLES, was Sie anfassen, zu Wohlstand führt.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

