Eltern und Kinder

tip-Magazin | Lebenshilfe | 18 Minuten her

Kinder sind wir alle

Nun kommt es darauf an, wie Du mit Deinen Eltern klar kommst. Bist Du in Frieden und Liebe mit ihnen? Dann ist ja alles bestens.

Wenn Du noch nicht ganz mit ihnen im Reinen bist, können wir gemeinsam schauen, woran es liegt und ich begleite Dich gern dabei, in Dein selbstbestimmtes Leben zu starten und Deine Eltern als das zu sehen, was sie sind: Deine Ahnen und damit ein Teil Deiner Geschichte!

Wenn Du selbst Vater oder Mutter bist…

…kann das manchmal auch ganz schön herausfordernd sein.

Klar, wir lieben unsere Kinder. Aber manchmal machen sie Sachen (oder auch nicht), die wir gar nicht gut finden.

Wie verhältst Du Dich dann? Kannst Du es akzeptieren, dass sie andere Entscheidungen treffen, als Du es tun würdest?

Lass‘ uns zusammen schauen, was genau es ist, was Dich stört und ob es dazu eine Ursache in Deiner eigenen Geschichte gibt.

Gern begleite ich Dich / Euch dabei, dass Ihr alle gemeinsam ein Stück wachst und glücklicher werdet.

Ursula Podeswa, Herausgeberin des tipmagazin und Kolumnistin, beschäftigt sich seit Ende der 80er Jahre mit Orakeln und anderen spirituellen Themen. Wenn Du mehr über sie erfahren möchtest, schau Dir diese Seiten an:

www.gluecklich-coachen.de

www.gluecks-reiki.de

www.gluecks-aufstellungen.de

Ähnliche Beiträge