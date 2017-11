tip-Magazin | Bücher | 21 Stunden her

52 wundervolle Wochen

Gefestigt durchs Leben gehen! – Wandlung und Erfüllung! – Kontakt zur Seele!

ER-LEBE dein Lichtjahr ist ein Wegbegleiter durch das ganze Jahr, der den persönlichen Prozess der Selbstverwirklichung unterstützt.

Wöchentliche Inspirationen, Übungen, Affirmationen und dazu passende Musikempfehlungen tragen uns durch ein lichtvolles Jahr und stärken unser Vertrauen in die eigene Schöpferkraft. Die Umsetzung der Übungen lässt ganz neue Erkenntnisse über die eigene Persönlichkeit und ihre Entwicklung entstehen. Das Bewusstsein im Umgang mit den alltäglichen Themen und Herausforderungen ändert sich im positiven Sinne, auch im Hinblick auf unsere Mitmenschen, die Tiere und die Natur.

Ein Toröffner für moderne Spiritualität, die den Alltag mit viel Freude und guter Musik ER-LEBEN lässt.

Mit einem Vorwort von Jana Haas.

Sabine Hoffmann ist Eventmanagerin, Gesundheitspraktikerin, spirituelle Wegbegleiterin, Reiki-Meisterin und Mosaik-Künstlerin. Sie zeichnet sowohl ihr Gespür für die Welt der Veranstaltungen als auch für den Menschen, die Natur und das Unsichtbare aus. Als Geschäftsführerin ihrer Agentur Sonnderevent organsiert sie spirituelle Seminare und Reisen. Alternative Heilmetoden, bewusste Lebensformen und Grenzwissenschaften gehören zu ihren Lieblingsthemen.

Lichtvolle Wegbegleitung ist meine Leidenschaft, ob bei Events, im Einzelgespräch oder in diesem Buch. Ich liebe es, Teil des Wandels zu sein und auf allen Ebenen dabei zu helfen, dass die Menschen, die Tiere und die Natur in Harmonie und Frieden miteinander leben können.

Denira Waibel ist spirituelle Wegbegleiterin, Seminarleiterin und anerkannte Heilerin im DGH e.V. Auf der Grundlage verschiedener Ausbildungen im geistigen Heilen, in der Energiearbeit und als Medium für feinstoffliche Energie arbeitet sie mit Begeisterung an der Entwicklung eines erweiterten Bewusstseins für die Neue Zeit. Sie begleitet sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen in ihrem Entfaltungsprozess. Spirituelle Reisen und individuelle Hochzeitszeremonien runden ihr Wirkspektrum ab.

Die spirituelle Wegbegleitung ist mein Herzensweg und meine Berufung zugleich. So ist es mir seit mehr als 18 Jahren gegeben, Menschen zu einem neuen Bewusstsein, mehr Lebensqualität, Freiheit und Wohlergehen zu begleiten. Diese Entwicklung unterstütze ich mit viel Achtsamkeit mittels verschiedener Methoden aus dem geistigen Heilen sowie anderen humanistisch-spirituellen Ansätzen.

ER-LEBE dein Lichtjahr: 52 wundervolle Wochen

von Sabine Hoffmann und‎ Denira Waibel

128 Seiten, A 5, gebunden, mit Leseband

4-farbig

ISBN 978-3-95531-160-5

Euro (D) 14,99 / Euro (A) 15,50

Hier direkt bestellen: ER-LEBE dein Lichtjahr: 52 wundervolle Wochen

