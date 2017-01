tip-Magazin | Bücher | 53 Minuten her

Das neue Buch von Pierre Franckh

‚Erfolgreich Wünschen‘ hat das Leben von Hunderttausenden, sogar Millionen von Menschen zum Positiven hin verändert. In über 22 Ländern hat es Kultstatus erreicht: Japan, Spanien, Italien, Frankreich, Holland, Tschechien, in der Slowakei, in der Türkei und sogar in Korea werden die 7 Regeln angewendet.

Die ‚Erfolgreich Wünschen‘-Regeln sind spielerisch leicht und machen so viel Spaß! Sie nehmen den Leser auf eine einzigartige Reise mit: anhand von 7 Regeln seine Wünsche zu verwirklichen.

Wie heißt es so schön: Wenn gar nichts mehr geht – wünschen geht immer.

Wir können jeden Tag unser Leben ändern! Wann fängst DU damit an?

NEU. Jetzt noch größer. Noch umfangreicher. Noch besser.

Mit neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung! Und vielen sehr effektiven praktischen Übungen. Und hilfreichen Tipps.

Pierre Franckh gehört mit einer Gesamtauflage von über 2 Millionen Büchern, CDs, DVDs und Kalendern zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen. Pierre Franckh hält Vorträge auf der ganzen Welt und gibt Seminare vor ausverkauften Häusern. Als Coach ist er in der Wirtschaft tätig, ebenso als Ausbilder für viele Ärzte, Kinesiologen und Heilpraktiker. Nach seinen Regeln und Anweisungen haben unzählige Menschen ihr Leben verändert.

Das nächste Wochenendseminar „Erfolgreich Wünschen“ mit Pierre Franckh und Michaela Merten findet am 11. und 12.2. in München statt.

„Erfolgreich Wünschen 3.0“

Pierre Franckh

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

ISBN-10: 3867283125

ISBN-13: 978-3867283120

