tip-Magazin | Kongresse / Festivals | 7 Stunden her

PSI-Phänomene und neues Bewusstsein

Kostenloser Online-Kongress vom 1. bis 7. Dezember 2017

Wir freuen uns, Dir einen wundervollen Online-Kongress der neuen Generation ankündigen zu dürfen. Vom 01. bis 07. Dezember gibt es kostenlos und täglich spannende Vorträge von renommierten Wissenschaftlern, Philosophen und Sensitiven zum Thema „Erweiterte Realität – Jenseits des Sichtbaren: PSI-Phänomene und Neues Bewusstsein“.

Unser Team ist für Dich quer durch die Welt gereist, um in über 30 Stunden hochwertigem Videomaterial neue Denkanstöße zur Welt jenseits des Greifbaren zu bieten.

Folgende Themenkomplexe werden im kommenden Kongress behandelt:

Bewusstsein * Reinkarnation * Leben nach dem Tod * Realität * Andere Intelligenzen * ET’S * DNA * Nahtod-Erfahrungen * Zeit * Anomalien * Neue Physik * Akashachronik * Seelenplan * Multidimensionales Denken * Spuk-Phänomene * Wirklichkeit * Naturwesen * Erweiterte Sensitivität * Transpersonale Psychologie * Spiritualität * Séancen * Lichtwesen

Mit dabei sind unter anderem

Biologe Dr. Rupert Sheldrake , der uns mit den noch ungelösten Rätseln der Wissenschaft bekannt macht, und sich der Frage stellt, ob das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird

, der uns mit den noch ungelösten Rätseln der Wissenschaft bekannt macht, und sich der Frage stellt, ob das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird Neurochirurg Dr. Alexander Eben , der sich seit seiner eigenen Nahtoderfahrung mit

einer höheren Existenzebene befasst

, der sich seit seiner eigenen Nahtoderfahrung mit einer höheren Existenzebene befasst Kardiologe Dr. Pim van Lommel , der ebendiese Nahtoderlebnisse seit über 30 Jahren aus wissenschaftlicher Sicht untersucht, und seine Erkenntnisse mit uns teilt

, der ebendiese Nahtoderlebnisse seit über 30 Jahren aus wissenschaftlicher Sicht untersucht, und seine Erkenntnisse mit uns teilt Psychologe und Philosoph Dr. Raymond A. Moody , der mit seinen Forschungsergebnissen unser aktuelles materialistisches Weltbild auf den Kopf stellt, und

, der mit seinen Forschungsergebnissen unser aktuelles materialistisches Weltbild auf den Kopf stellt, und Tonbandstimmenforscher Hans-Otto König, der seit über 45 Jahren im Dialog mit der Jenseitigen Welt befindet.

Mit dabei sind auch Quantenphysiker, Coaches, Seher, Parapsychologen und andere spannende

Menschen!

Der Kongress richtet sich an all jene, die ihre eigene Realität erweitern und die mystische Seite des Lebens erkunden möchten. An all jene, die neugierig sind, was sich hinter den Schleiern verbirgt

Und wie geht’s?

Einfach hier anmelden, und schon bist Du dabei, und kannst eine Woche lang jeden Tag gratis die jeweiligen Beiträge anschauen.

https://erweiterte-realität.de/tipp

Wir freuen uns auf Dich!“

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge