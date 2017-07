Es ist Zeit, Dein wahres Selbst zu leben

tip-Magazin | Bücher | 12 Stunden her

Das Wissen um unsere Seelenessenzen erinnert uns daran, wer wir wirklich sind

Wer sind wir wirklich? Wer sind wir hinter all den Meinungen über uns, den Erwartungen anderer oder den genormten Idealen, denen wir zu entsprechen versuchen? Viele von uns kennen das Gefühl, eine bestimmte Aufgabe zu haben – aber nicht zu wissen, wie sie sie leben können. Die meisten von uns lassen sich von Blockaden und Ängsten davon abhalten, in ihre eigene Kraft zu kommen und die eigene Wahrheit voll Freude und Leichtigkeit zu leben.

Jetzt ist die Zeit reif dafür, dass wir uns wieder an unseren Ursprung erinnern. Jede Seele weiß tief im Innersten um ihre individuellen Qualitäten, ihren allem übergeordneten Seelenauftrag. Wenn wir diese Essenzen, die wir sind, wieder leben, heilen wir damit all unsere Verwicklungen mit anderen und ebenso unser eigenes Herz, das durch die Urwunde tief verletzt wurde.

Die Stellung von Chiron im Geburtshoroskop zeigt an, welche der zwölf Seelenessenzen die unseren sind. Jede Essenz hat dabei ihre ganz eigenen Fähigkeiten – aber auch den ganz eigenen Schmerz, dem wir am liebsten aus dem Weg gehen würden. Doch der Weg zur Kraft, zur Transformation in ein JA zum Hiersein, führt durch diesen Schmerz. Wir müssen den Schatten annehmen, um das Licht zu leben.

Die mediale Astrologin Eva Denk und der Klangkünstler und -heiler Christopher Amrhein haben in jahrelanger gemeinsamer Arbeit die Transformation der Seelenessenzen und der Urwunde erforscht. In ihrem ersten gemeinsamen Buch „Seelenessenz & Urwunde“ bringen sie ihre tiefen Erkenntnisse zum Ausdruck: hochspirituell, dabei aber lebensnah und nachvollziehbar.

In ihrem Buch stellen sie die einzelnen Seelenessenzen vor und beschreiben den siebenstufigen Prozess der Transformation, den aktuell sehr viele von uns durchlaufen. Sie laden dazu ein, nicht aus Angst vor dem Schmerz weiterhin das eigene Potenzial unter Verschluss zu halten, sondern sich voll Vertrauen auf diesen Wandel einzulassen. Er führt uns hin zu Freude am Hiersein und zur wahren Kraft unseres inneren Seelendiamanten.

Eva Denk: „Du gabst Dir am Anbeginn Deiner Reise auf Erden das Versprechen, wieder in Deine ursprüngliche Form zurückzukehren – die Form, die Deiner Seele voll und ganz entspricht. Du wolltest Dich wieder an Dich selbst erinnern, Deinen Seelenplan, Deine Aufgabe auf der Erde. Deine Seele sehnt sich danach, sich wieder verbunden zu fühlen und im Hier und Jetzt voll Akzeptanz anzukommen.

Wenn sich die Herzen in der Wahrheit dessen, was sie sind, erkennen, beginnt der Himmel auf Erden, nach dem wir uns so sehnen.

Willkommen Zuhause!“

www.salimutra.de

Hinter SALIMUTRA stehen die mediale Astrologin Eva Denk und der Klangkünstler, Obertonsänger und Heiler Christopher Amrhein. Sieben Jahre lang haben sie mit der Urwunde gearbeitet und die verschiedenen Seelenessenzen erforscht. In ihrem ersten gemeinsamen Buch verbinden sie Astrologie, Schwingung und ihre eigene Öffnung für die Geistige Welt, um die Menschen darin zu unterstützen, die eigene Wahrheit und Kraft hier auf der Erde zu leben – und so den Weg für ein neues Sein zu bereiten.

Seelenessenz & Urwunde: Heimkehr in dein wahres Selbst

SALIMUTRA Verlag

236 Seiten broschiert und Kindle Edition

zu beziehen über https://www.salimutra.de/shop/

oder Amazon: https://www.amazon.de/Seelenessenz-Urwunde-Heimkehr-wahres-Selbst/dp/3981882008/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499768761&sr=8-1&keywords=seelenessenz+und+urwunde

