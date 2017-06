Fülle und Überfluss

tip-Magazin | Anders Leben | 9 Stunden her

Die Zeit der warmen, von Blütendüften durchzogenen und von Sonnenlicht durchfluteten Tage ist da. Die scheinbar endlos langen Tage, wo Du in der Wiese am See liegen und dem Konzert der Vögel und Grillen lauschen kannst. Die Mittsommerzeit, das ist die Fülle und der Überfluss der Natur, das Leben, das sich myriadenfach verströmt.

Diese Fülle und dieser Überfluss sind im ganzen Universum vorhanden. Mangel existiert nicht, außer in unserem eigenen Denken. Das Programm des Mangelbewusstseins macht uns Angst, schränkt uns ein und verhindert, dass wir das Leben ganz und vollständig leben.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich von diesem Programm zu befreien. Scheinbar gab es gute Gründe und Rechtfertigungen für den Mangel in meinem Leben: es reicht mir, gerade so viel zu haben, wie ich im Moment brauche, … warum sollte ich mehr haben, als andere, die noch weniger besitzen,…materielle Dinge sind nicht wichtig,…

Vielleicht kommt Dir das bekannt vor. Gerade spirituelle Menschen denken oft, dass sich Materielles und Spiritualität widersprechen.

Die Natur zeigt uns die Wahrheit. Aus der immerwährend sprudelnden Quelle der Schöpfung erschafft sie aus dem Geistigen heraus in die sichtbare Materie. Wir sind Kinder dieses Universums und somit berechtigt, all die Fülle und den Überfluss zu empfangen. Und wenn wir dies tun in Dankbarkeit und Liebe und bereit sind zu teilen, dann gibt es nichts, was falsch daran wäre, die guten Gaben der Erde zu genießen.

Unsere Kolumnistin Karina Brenk-Ramirez war viele Jahre lernend in der Welt unterwegs, unter anderem in England und Westafrika. Von 1986 bis 2004 führte sie den spirituellen Buchladen namens AVALON in Kassel. Jetzt lebt sie als Therapeutin in Kassel und gibt ihre Erfahrung in Seminaren, Jahresgruppen und Workshops weiter und zelebriert die Rituale der Erde.

Momentan schreibt sie an ihrem zweiten Buch „Kraft Quelle Jahreskreis“.

Hier gibt es weitere Informationen über sie: www.avalon-seminare.de

