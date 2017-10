Reiki für den Start in den Tag

tip-Magazin | Reiki für jede Lebenslage | 18 Stunden her

Reiki ist eine Selbsthilfemethode, die deshalb so einfach und effektiv ist, weil man die benötigten Werkzeuge immer dabei hat.

Sei es, ob wir, als Eingeweihte in den ersten Grad, jemandem oder uns selbst die Hände auf schmerzende Stellen legen oder ob wir, als Eingeweihte in den zweiten Grad, jemanden behandeln, der weit entfernt ist. Wir benötigen weder ein Medikament, noch ein Instrument, um Heilung geschehen lassen zu können.

Wie wir mit Reiki einen guten Tag vorbereiten können

Zum einen ist da natürlich die Ganzbehandlung, mit der wir in den Tag starten können. Die Ganzbehandlung balanciert die Energien in unserem Körper und lässt uns erfrischt den Tag beginnen. Bei der Ganzbehandlung können wir, wenn wir in den zweiten Grad eingeweiht sind, auch noch eine Mentalbehandlung einbinden, die uns dabei unterstützt, einen glücklichen und erfolgreichen Tag zu haben. Außerdem können wir unser Hohes Selbst mit Reiki behandeln, um einen stärkeren Kontakt mit diesem Teil in uns herzustellen. Damit wird z.B. unsere Intuition verstärkt. Und wir können auch Kontakt zu einem Krafttier oder einem Engel herstellen, um eine Wegweisung für den Tag zu erbitten.

Eine andere Möglichkeit, in den Tag zu starten, ist der Chakrenausgleich. Besonders für Eingeweihte in den ersten Grad ist der Chakrenausgleich ein zeitsparenderer Start in den Tag, denn er benötigt nur einen Bruchteil der Zeit einer Ganzbehandlung, energetisiert aber über unsere Aura unseren gesamten Körper.

Nach dem Aufstehen können wir uns in unserer Wohnung bewegen, die wir vorher mit Reiki gereinigt haben. Das stärkt ebenfalls unser Wohlbefinden.

Wir können unsere Zahncreme, unser Duschgel und auch andere Pflegeprodukte mit Reiki behandeln, um sie noch heilsamer für uns zu machen.

Wir können uns ein Frühstück bereiten mit Lebensmitteln, die wir vorher mit einer Reikidusche behandelt haben.

Und, bevor wir das Haus verlassen, können wir unser inneres Kind mit Reiki behandeln, und es bitten, dass es uns auf die Situationen des Tages aufmerksam macht, die fröhlich sind und uns glücklich machen.

Durch all diese Maßnahmen können wir unserem Tag schon am frühen Morgen eine Richtung geben, die uns eine wunderschöne Zeit erleben lässt.

Wenn Du mehr über die einzelnen Methoden erfahren möchtest, kannst Du Dich hier informieren: www.gluecks-reiki.de

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Reiki-Meisterin, Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge