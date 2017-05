Ganzheitlich leben mit Lichtzentrum Essen – Sansha Overweg

tip-Magazin | Ganzheitlich leben | 4 Stunden her

Lichtzentren sind spirituelle Orte der Heilung. Sie bieten Menschen aller Glaubensrichtungen und Weltanschauungen die Möglichkeit, bei sich selbst anzukommen und sich in ihrer ureigenen Qualität zu erfahren. Es sind Orte der Selbsterkenntnis und der Transformation. An diesen Kraftplätzen fällt es leicht, innere Blockaden und die Ursachen von Krankheiten und alten Verhaltens-mustern zu erkennen und hinter sich zu lassen, um in ein neues, befreites Leben einzutreten.

Als spirituelle Lehrerin und Heilerin führt und begleitet Sansha Overweg Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst. Sie berate sie in verschiedenen Lebenssituationen, um tiefere seelische Ursachen von Krankheit oder Problemfeldern bewusst zu machen und Lösungswege aufzuzeigen. In scheinbar ausweglosen Situationen bedarf es bisweilen, alte, festgefahrene Strukturen aufzubrechen, um Heilung wieder zulassen zu können. Die Heilmethoden (systemische Aufstellung, Ahnenerlösung, Essener Heilmethoden, Heilebenen der Natur…) arbeiten im körperlichen und feinstofflichen Bereich und wirken sich auf Seele und Geist aus. Hierfür gibt es die Möglichkeit von Einzelsitzungen, Seminaren und Ausbildungen.

Das energetische Feng Shui schafft Klarheit in Räumen und setzt Potenziale frei, die genutzt werden wollen.

Sansha Overweg möchte Sie ermutigen, Ihren eigenen Weg zu gehen.

Jeder Schritt nach vorne macht freier, unabhängiger und glücklicher.

Lichtzentrum Essen – Sansha Overweg

Brachtstr. 19

45133 Essen

Telefon: 0201 / 726 70 56

www.lichtzentrum-essen.de

