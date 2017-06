Gelateria vegana

tip-Magazin | Bücher | 9 Stunden her

Vegane Eisspezialitäten hausgemacht

Die Eissaison ist eröffnet: Mit 120 veganen Rezepten lädt Heike Kügler-Anger zum Schlecken und zum Löffeln ein. Klassische Sorten wie Schoko, Vanille oder Joghurt-Kirsch können so in veganer Version ebenso leicht zubereitet werden wie erfrischendes Zitronen-Lavendel-Sorbet, verführerisches Eiskonfekt oder Limetten-Kokos-Eis am Stiel.

Wer sich aus Überzeugung oder aus gesundheitlichen Gründen für rein pflanzliche Ernährung entscheidet, freut sich sicher auch über Rezepte für eiskalte Schlürfgetränke wie Erdbeerfrappé und Anleitungen für weihnachtliches Birnensorbet. Knusprige Waffeln, leckere Saucen und raffinierte Toppings runden die veganen Gaumenfreuden ab. Eine Eismaschine macht die Zubereitung der Köstlichkeiten leichter, ist aber für das Gelingen der Rezepte kein Muss. Welche Zutaten und Küchenutensilien für zarten Schmelz und höchsten Genuss sorgen, wird ausführlich erklärt. Ein Buch für Eisfans, die natürliche vegane Zutaten schätzen und auch beim Geschmack keine Abstriche machen möchten.

Heike Kügler-Anger arbeitete lange als Englischdozentin in der Erwachsenenbildung. 2006 tauschte sie die Lehrbücher gegen den Kochlöffel ein und hat seitdem zahlreiche Kochbücher zur vegetarischen und veganen Küche veröffentlicht. Außerdem schreibt sie redaktionelle Texte zu den Themen Kochen, Ernährung und Gesundheit, ist als Referentin im Bereich Ernährung und Gesundheit tätig und erteilt Kochkurse.

Ihr Lebensmittelpunkt ist seit 16 Jahren der sagenhafte Odenwald, wo sie mit ihrem besten Testesser (ihrem Ehemann) sowie mit mehreren adoptierten Hunden und Katern in einem kleinen Dorf heimisch geworden ist.

Weitere Informationen zur Autorin und Neuigkeiten finden Sie auf ihrer Internetseite www.hkanger.de

Gebundene Ausgabe: 180 Seiten

Verlag: pala verlag gmbh; Auflage: 1., Auflage (1. April 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3895663336

ISBN-13: 978-3895663338

