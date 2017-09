Geld, Reichtum und Fülle 2017

tip-Magazin | Lebenshilfe | 4 Stunden her

Armut ist nur ein Irrtum unserer Gedanken.

Raus aus dem Mangelbewusstsein!

Seminar mit Pierre Franckh & Michaela Merten

Nach diesem Seminar wirst Du sehr genau wissen, welche Schritte Dich am Schnellsten zum inneren und äußeren Reichtum führt und warum beides so wichtig ist.

Die Sehnsucht nach Reichtum ist durchaus verständlich.

Mit Reichtum verbinden wir Schönheit, Sicherheit, Glück und Unbeschwertheit. Wer reich ist, hat scheinbar mehr vom Leben. Er wird bewundert, genießt Achtung und Ansehen, besitzt alles im Überfluss, und sein Leben gelingt scheinbar mit Leichtigkeit, fern von jeglichen Existenzängsten. Reich zu sein, scheint unser Leben nicht nur zu erleichtern – für viele Menschen beginnt erst damit ein lebenswertes Leben.

Warum schaffen es dennoch so viele Menschen nicht, ein reicheres Leben zu führen? Geld ist nur ein Tauschmittel. Also eigentlich etwas, das wir uns ohne Weiteres wünschen könnten. Und trotzdem tun sich viele von uns damit so schwer. Warum ist das so?

An diesem Wochenende befassen wir uns mit folgenden Themen:

Wie erschaffe ich Fülle in meinem Leben?

Was sind meine Selbstverhinderungsprogramme in Bezug auf Reichtum?

Für was steht „Geld“ in meinem Leben?

Wie lebe ich authentisch?

Wie erreiche ich meine Ziele?

Wie lasse ich mein Gefühl des Mangels am Besten los?

Wie ist es um dein Selbstwertgefühl bestellt?

Bin ich es mir wert, in Fülle zu leben?

Sich Geld zu wünschen, scheint ziemlich einfach zu sein.

Man kann sich sogar den genauen Betrag wünschen. Warum klappt es dennoch nicht bei allen? Die Antwort ist oft ganz einfach. Jedem von uns steht Geld zu. Aber gestehen wir es uns auch selber zu?

Die Übungen die wir in diesem Seminar gemeinsam machen,

sind einfach, leicht verständlich, schnell umzusetzen, spielerisch und äußerst effektiv.

Du kannst mit ihnen alte, überholte Gewohnheiten verändern und neue, nützliche Gewohnheiten in deinem Gehirn verankern.

Die Übungen wandeln unser Selbstbild, fördern unsere Kreativität und setzen eine positive emotionale Aufwärtsspirale in Gang.

Sei doch mal ehrlich.

Die meisten Dinge, die wir immer und immer wieder tun, machen uns längst keine Freude mehr.

Wenn wir weiterhin nur das tun,

was wir bisher getan haben,

werden wir weiterhin nur das erleben,

was wir bisher erlebt haben.

Wenn wir auf der Suche nach unseren unsere Fähigkeiten und Talenten sind und diese auch umsetzen wollen, helfen uns also alte Routinen nicht sehr.

Von Zeit zu Zeit etwas Neues, Anderes, Ungewohntes zu tun, hilft und zurück zu unserer Lebensfreude. Wir vertrauen plötzlich wieder darauf unbekannten Situationen gewachsen zu sein. Wir fühlen uns freier. Unabhängiger.

Ort:

Grünwalder Freizeitpark

Südliche Münchner Str. 35C, 82031 Grünwald

http://www.gruenwalder-freizeitpark.de/

Zeit: 14.10.2017 – 15.10.2017

Preis: 399,00 €

Hier geht’s zu weiteren Infos und zur Anmeldung: http://www.pierre-franckh.de/veranstaltung/geld-reichtum-und-fuelle-2/

