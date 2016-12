Geschenktipp: 1001 Schlüssel zum Glück

tip-Magazin | Bücher | 16. Dezember 2016

Kurt Tepperwein neuestes Werk ist eine inspirierende Quelle für ein glückliches Leben. Es enthält die Essenz aus jahrelanger erfolgreicher Lebenshilfe.



„Wenn wir ein glückliches Leben, leben wollen, sollten wir uns einmal bewusst machen, was für uns Glück bedeutet. Dabei werden Sie erkennen, dass Glück keineswegs Glückssache ist, sondern, dass man dafür sorgen kann, dass man es hat, wenn man es braucht. Glück ist ein Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden.“

Taschenbuch, 272 Seiten, Format: 14,5 x 21 cm

Kurt Tepperwein wurde 1932 in Lobenstein geboren. Er war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Seine Ausbildung war das Leben. In seiner Naturheilpraxis hielt er für seine Patienten Seminare ab, überwiegend über den Sinn des Lebens und die wahren Ursachen von Krankheit und Leid, die so großen Anklang fanden, dass sie heute in vielen Ländern abgehalten werden.

Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seit 1997 ist Kurt Tepperwein Dozent an der Internationalen Akademie der Wissenschaften.

Diese weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte, wo er nicht nur unterrichtete, sondern auch Land und Leute und die verschiedenen Kulturen und Philosophien studierte.

