Gestalt‘ Dein Leben selbst

17. Oktober 2016

Das waren spannende Tage, bis es soweit war – eine Crowdfunding-Aktion sollte es werden!

Es soll ein Haus mit einem schönen Gartengrundstück gekauft, ausgebaut und so eingerichtet werden, dass sich Menschen dort wohlfühlen. Dass sie den geschützten Raum finden, um ihren eigenen Weg zu entwerfen und die Kraft entwickeln, diesen Weg dann auch zu gehen.

Zunächst die Entscheidung, es zu tun. Die Konzeption. Und dann die Erstellung des Films für startnext. Stephanie Leonhard ist froh und dankbar, dass sie es soweit geschafft hat.

Nun kann es weiter gehen. Doch zunächst soll einiges erzählt werden – z.B. warum sie sich für Crowdfunding entschieden hat. Denn für sie ist es alles andere als üblich, sich auf die Spendenbereitschaft anderer Menschen zu verlassen.

Bisher war Stephanie auf dieser Erde immer sehr glücklich, wenn sich Leben und Arbeit in Balance hielten. Arbeiten, um zu leben. Und das gleich auf zweifache Weise. Die erste Bedeutung ist klar. Sie pflastert ihr Leben nicht mit Erwerbsarbeit zu, so dass ihr noch Luft zum Atmen bleibt. Sie arbeitet so viel und verdient so viel Geld, wie sie für ihr Leben, in dem sie lieber den Konsum als die Freiheit einschränkt, braucht.

Die zweite Bedeutung ist nicht weniger interessant. Sie arbeitet, weil sie das zum Leben braucht. Sie arbeitet, weil es sie glücklich macht. Das heißt dann logischerweise, sie arbeitet in dem Bereich, der sie glücklich macht. Sie geht davon aus, dass es förderlich für alle ist, wenn jeder Mensch die Arbeit tut, die er/sie gerne tut. Dann tut er sie auch gut und für alle Beteiligten zum Gewinn.

Nun sind diese beiden Aspekte nicht das, was in unserer Wirtschaft üblicherweise unter Erwerbsarbeit verstanden wird. Viele Menschen sind bereit, weit über ihre Grenzen zu gehen, um am Monatsende einen bestimmten Betrag auf dem Konto zu haben. Stephanie Leonhard kann das z.T. auch verstehen, da in den meisten Fällen Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit damit verbunden sind. Sie entschied sich meist anders. Und da sie mit dieser Weltsicht nun mal nicht ins System passt, lehnen die Banken Kredite ab. Das hat etwas Logisches.

Für Stephanie ist das verständlich und auch viel natürlicher, Menschen zu finden, die ihre Ideen und Lebenssichten mit ihr teilen und mit ihrer Unterstützung ein Projekt aufbauen, das eben das zum Ziel hat: Ein glückliches, eigenmächtiges, selbstverantwortetes Leben – Leben und Arbeit in Balance, für alle Beteiligten.

Das ist es, was Stephanie mit diesem Projekt in die Welt bringen will. Wenn Ihr auch daran Freude habt, dann unterstützt sie.

Ihr Projekt ist bei Startnext online. Ihr findet es unter https://www.startnext.com/gestalt-dein-leben-selbst

Hier erfahrt Ihr mehr über Stephanie: www.gestaltetes-leben.de

