Glücklich durch’s Venusjahr

Am 21. März, zum Frühlingsanfang, beginnt ein neues astrologisches Jahr. In jedem Jahr ist ein Planet unseres Sonnensystem der Herrscher. In diesem Jahr ist es die Venus. D.h., alles, was wir tun, wird von der Energie der Liebe befeuert. (Ich schrieb schon im Januar darüber: http://tipmagazin.info/mit-liebe-durch-das-venusjahr/)

Deshalb widmen wir uns in diesem Jahr ganz besonders dem Thema „Liebe“

Wir alle leben in verschiedenen Beziehungsgeflechten. Die einen leben allein, die anderen sind verheiratet. Wieder andere leben in verschiedenen Beziehungen gleichzeitig.

Und doch kann es sein, dass es in all diesen Modellen auch Probleme gibt.

Es kann sein, dass Du Dir als Single einen Partner wünschst. Und da geht es schon los. Wie soll der Partner sein? Welche Eigenschaften soll er haben und welche gehen gar nicht? Und ist es überhaupt gut, sich so konkrete Vorstelungen zu machen?

Wenn Du in einer langjährigen Beziehung lebst, kann es sein, dass Dir das Feuer des Anfangs fehlt. Wie war es damals? Und wie kannst Du es wieder erlangen?

Oder Du wurdest vor kurzem verlassen. Wie gehst Du damit um?

Genau dafür habe ich diesen Kurs entwickelt.

Er besteht aus einer täglichen E-Mail, einer Austauschgruppe bei Facebook und wöchentlichen Treffen im Internet (via Zoom)

Der Kurs beginnt am 19. März mit einer Videokonferenz – also zwei Tage vor der Tagundnachtgleichen, um direkt in die Energie des Frühlingsanfangs eintauchen zu können.

Du kannst Dich schon heute anmelden und ich lade Dich dann in die Facebookgruppe ein.

Hier geht es zur Anmeldung: http://gluecklich-coachen.de/gluecklich-durchs-venusjahr/

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

