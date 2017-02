Glückliche Partnerschaft

tip-Magazin | Bücher | 1 Stunde her

Beziehungen in einer neuen Dimension

Es ist und bleibt Chuck Spezzanos große spirituelle Mission, uns immer wieder neu und immer wieder überraschend an das Essentielle zu erinnern, zugleich unsere Augen und Herzen zu öffnen, für das Göttliche in uns selbst und unseren Beziehungen. Ja, unser Traum von einer wirklich glücklichen, erfüllenden Partnerschaft kann wahr werden, so der weltberühmte Weisheitslehrer in seinem Buch.

Möglich, dass wir uns von blendenden Illusionen verabschieden müssen, dafür aber schaffen wir neuen Raum, um das Göttliche in unserem Leben und in unserer Partnerschaft zu begrüßen. Wie wir das Heilige und Heilende in unseren alltäglichen Beziehungen jeden Tag neu entdecken und leben können, zeigt uns Spezzanos neues Meisterwerk der Liebe. Ein beglückender Wegweiser für goldene Zeiten im Miteinander!

Der Beziehungsexperte Chuck Spezzano ist in Bristol, Pennsylvania, aufgewachsen. Er wollte zunächst Priester werden, gab diese Idee aber nach dreieinhalb Jahren im Orden auf. Stattdessen erwarb er einen Master in Soziologie und einen Doktortitel in Psychologischer Beratung in San Diego. Von 1973 bis 1979 war er als Psychologe am „United States Naval Drug Rehabilitation Center“ tätig und erzielte beachtliche Erfolge bei der Behandlung der Kriegstraumata von Vietnam-Veteranen. Anschließend arbeitete er in der Paar- und Familienberatung. In über dreißig Jahren intensiver Arbeit und Forschung entwickelte er zusammen mit seiner Frau Lency die bahnbrechende therapeutische Heilmethode der „Psychologie der Vision“, die Verbindung der klassischen Psychologie mit spirituellen Prinzipien. Sie führt die Menschen über innerpsychische Konflikte hinaus zu wahrer Kreativität und einem sinnerfüllten Leben. Seine Bücher, darunter „Wenn es verletzt, ist es keine Liebe, wurden in viele Sprachen übersetzt.

Gebundene Ausgabe: 288 Seiten, 19,95 €

Verlag: Via Nova; Auflage: 1 (29. Februar 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3866163576

ISBN-13: 978-3866163577

