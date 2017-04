Heilsame Retreats auf Sylt

tip-Magazin | Lebenshilfe | 28 Minuten her

Die Retreats, die ich auf „meiner“ magischen Insel Sylt durchführe, motivieren, pflegen Körper, Geist sowie Seele und wirken nachhaltig.

Tauche ein in die Sylter Luft, die himmlische Ruhe, das wunderbare Licht – und in Dich!

Frei sein, Dein Herz zu öffnen, zu fühlen, was jetzt ist – im Hier und Jetzt.

An keinem anderen Ort kann es meiner Ansicht nach so gut gelingen wie hier auf Sylt.

Was ist an dieser Insel so besonders?

Es ist die Melancholie, es ist das Unerwartete. Du weißt nie, womit Du rechnen kannst.

Von einer Sekunde auf die andere wechselt das Wetter.

Es ist so viel mehr als Abschalten, es ist, sich zu spüren, sich wiederzufinden, verloren Geglaubtes wiederzufinden – in Dir.

Losgelöst vom Alltag ist es leichter, zu sich selbst zu finden. In die eigene Mitte zu kommen. Lebensenergien fangen an zu fließen und die Selbstheilungskräfte werden angeregt. Es ist das Heilklima und die sauerstoffhaltige Luft, die Ruhe am Strand, das Licht, die Verbindung zur Natur, die wohltuende Sonne – das Meer.

Spiegelbild unserer Seele!

Lasse Dich ganz auf das Meer ein, diese gewaltige Naturmacht. All das unterstützt die Transformation, löst blockierende Denk-, Glaubens- und Verhaltensmuster rund um die Arbeit mit dem Inneren Kind. Das Öffnen des Herzens, die Kompetenz in transparenter und gewaltfreier Kommunikation und das Innere Erwachen stehen im Vordergrund. In diesem Veränderungsprozess kannst Du lernen, Dich auf gesunde Weise abzugrenzen, zu Dir zu stehen und auch mal Nein oder Ja zu sagen, ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen.

Für mich, die Perlenfischerin, zeigt sich der Mensch mit Körper, Geist und Seele.

Alles fließt ineinander und beeinflusst sich ständig gegenseitig.

Spiritualität dient dazu, Menschen zu sich selbst zu führen und bei sich selbst ankommen zu lassen. Ich ermutige und fördere die Selbsterkenntnis, dass Menschen, die in wahrer innerer Verbundenheit mit umfassender Liebe und allen Seinsformen auf der Erde leben, insgesamt mehr Licht und Liebe und Frieden ermöglichen. Diese Menschen führen ein wesentlich erfüllteres Leben. Ich, als die Perlenfischerin, sehe meine Arbeit als eine Art Lebens- und Bewusstseinsschule an, die zum authentischen Kern zurück, zu tiefgreifender Heilung und zum Gleichgewicht auf allen drei Ebenen – Kopf, Herz und Bauch – führt.

Wer mir heute begegnet, glaubt kaum, wie sehr auch ich in meinem Leben aus der Balance geriet. Über viele Jahre habe ich in erster Linie reagiert und funktioniert. Meine eigenen, angstbesetzten Verletzungen aus der Kindheit haben mich lange verfolgt. Ich war für alle da und habe mich selbst nicht mehr gespürt. Mit der Diagnose „Burn-out“ und diversen körperlichen Problemen habe ich mich auf meinen Heilungsweg gemacht, nach Antworten auf meine Fragen in der Spiritualität gesucht. Das war der Auslöser für mich, mich einer Hypnosetherapie zu stellen. Durch sie konnte ich endlich von allem loslassen und war frei. Alles in mir wirkte so tiefgreifend, dass ich mich für eine weitere Ausbildung entschied: Ich wurde zertifizierte Hypnosetherapeutin OMNI nach Dave Elman und Gerald Kein.

Für mich steht fest: Hypnosetherapie kann ein Segen sein, wenn es darum geht, Angstgefühle und Blockaden zu lösen sowie hinderliche Verhaltensmuster und Traumata zu überwinden.

Habe ich dich neugierig auf mich und meinen Herzensort Sylt gemacht?

Vom 22. bis 25. Juni 2017 und vom 13. bis 16. Juli 2017 bin ich für dich auf der Insel.

Cordula Segadlo (Jahrgang 1964) Shiatsu Therapeutin sowie Hypno und Mental-Coach ist seit 15 Jahren im Cottage in Baden-Baden in eigener Praxis und ab Mai direkt am Zürichsee im Glow Medical Center tätig.

In regelmäßigen Abständen entführt sie zu Retreats nach Sylt und Fernost.

Als ganzheitliche und herzensoffene Expertin begleitet sie bei Themen der Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt Leistungssteigerung in Business und Sport.

Weitere Informationen: www.cottagebaden-baden.de

Ähnliche Beiträge