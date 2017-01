Heilsames Singen, Sein und Bewegen

tip-Magazin | Magazin | 39 Minuten her

Konzert am 25. und Workshop am 26. März 2017 mit Cataleya Fay in der Villa Vita in Unna

„Mit ihren wunderbaren Songs im Gepäck ist Cataleya Fay seit 2012 in ganz Europa unterwegs. Sie hat an Klavier, Gitarre und mit Exoten, wie dem Harmonium oder der Shrutibox, ihren ganz eigenen Stil erschaffen. Mühelos spannt sie einen weiten musikalischen Bogen, von klassischem Folk mit viel Soul, hinauf zu den Küsten Irlands, über die weiten Hügel Schottlands, bis zu Melodien indischer Ragas und dem Zauber mittlelalterlicher Gesänge.

So ergreifend wie kreativ verbindet die Künstlerin all diese Elemente zu Songs, Chants und Gedichten von großer Intensität und Schönheit. Mit einer Stimme, die zu Herzen geht, singt sie ihre Lieder in der Tradition der echten Singer/Songwriter und entwickelt dabei eine erstaunliche Innigkeit, als wolle sie mit jedem Song die Welt retten. Ihre tiefgehenden, bewegenden Texte sind das Gegenteil von Zynismus – etwas, das man so nicht jeden Tag zu hören bekommt.“

Im Dezember 2016 veröffentlichte die kreative und produktive Künstlerin ihr drittes Album „Pure – Songs, Sounds & Spirit“, abermals in Zusammenarbeit mit dem Kölner Label Electromantica. Cataleya Fay´s Debutalbum „Trace“ wurde im Juli 2012 veröffentlicht.

Zwei Tracks davon wurden 2013 und 2014 für Kinoproduktionen, für den Trailer des Cosmic Cine Filmfestivals und für den Dokumentar Spielfilm „Spirit Berlin“, verwendet. Im Mai 2015 folgte ihr zweites Album „Journey“, erschienen unter Electromantica, über das mehrere Rezensionen in verschiedenen renommierten Magazinen geschrieben wurden.

Samstag 25.03.: Konzert 19:30 – 21:30, Ticket: 20,– €

Sonntag 26.03.: Workshop „Healing Voice & Movement – Heilsames Singen, Sein & Bewegen“ , 10:30 – 17:30 inkl. Mittagspause, Kosten: 90,– €,

Infos & Anmeldung für Konzert und / oder Workshop bei Maggie:

villa-vita-unna.de

Tel.: 02303 – 66818

und whatsap: 01777 – 49 2324

