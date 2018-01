Herzlichen Dank für 2017 und einen fabelhaften Start ins neue Jahr …

tip-Magazin | Lebenshilfe | 4 Stunden her

… wünscht Euch Heike Marie Boschat

Das EVA-Bewusstsein® – das tragende Element vom Zentrum der Liebe – ein Weg zu Dir selbst. Für mehr Selbstverständnis, Selbstliebe und Selbstwert, für ein glückliches und schöpferisches Leben.

Erkennen was in mir ist, welche Gedanken und Gefühle sich in mir bewegen, mich bewegen.

V-erstehen, wofür ich diese brauche und benutze, welche Ziele, E-rgebnisse ich damit erreiche (und ggf. erkennen, dass diese Ergebnisse nicht für mein Glücklichsein sind). A-nnehmen was war und wie es war, in den Frieden kommen mit allem Gewesenen. Durch diesen EVA-Weg zu mir selbst, durch innere Heilung und aus dieser heraus kann ich mich dann FÜR etwas Besseres in meinem Leben entscheiden – das Ruder herumreißen und neue Wege gehen.

Um Anzunehmen was war und wie es war, um in den Frieden zu kommen mit meinem Leben bis hierher, brauche ich die Sprache des Herzens – Verständnis, Mitgefühl, Vergebung und auch Dankbarkeit, Liebe und Hoffnung.

Das EVA-Bewusstsein® bringt Dich wieder zurück zur Sprache des Herzens, lässt Dich alte Muster und Konditionierungen aufgeben und erinnert Dich an das, was Du wirklich bist – ein liebender Mensch. Es ist ein Weg hin zur Wahrheit, hin zum Leben – FÜR DICH.

Mit all diesen Kursen, Workshops und in Einzelterminen habe ich in den letzten Jahren viele Menschen begleitet – manchmal nur ein Stück ihres Weges für eine kleine Korrektur, manchmal nur auf den Weg überhaupt gebracht und manchmal gehen wir den Weg noch immer gemeinsam, aus der Liebe heraus und aus Gemeinschaft – Eins sein in versöhnter Verschiedenheit.

Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und möchte mich herzlich für all die Teilnahme bedanken, für all den Mut und den Willen, den Ihr aufgebracht habt – Für Euch, Für die Liebe.

Herzlichst Eure Heike Marie Boschat

Termine zu Kursen und Workshops auf www.Zentrum-der-Liebe.de.

Zentrum der Liebe – Heike Marie Boschat – Borner Feld 23, 41379 Brüggen-Born

Anmeldungen: kontakt@Zentrum-der-Liebe.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge