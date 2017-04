Himmlische Konstellationen im Mai

tip-Magazin | Monatshoroskop | 6 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die gutgelaunte Maisonne in das Sternzeichen Stier gewandert, und es wird ruhiger und besinnlicher. Wir lassen einen launenhaften und recht unbeständigen April hinter uns. Unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber wird wieder großzügiger und verständnisvoller. Die Stiermenschen unter uns sind Genussmenschen. Keiner kann so gut eine regelmäßige Kaffee-Pause einlegen wie der Stier, wenn er denn auch mal hart arbeitet, was er doch lieber seinen Sternzeichenverwandten, wie der Jungfrau oder dem Steinbock, überlässt.

Nun färbt die jeweilige Planetenqualität auch wieder einmal das Zeitgeschehen. Uns begleitet vom 06.05. bis zum 17.05. ein entspanntes Jupiter-Trigon zum Planeten Mars. Es kann eine sehr kreative Zeit für ein neues Projekt sein. Alles, was Sie jetzt energisch und zuversichtlich anfangen, kann Ihnen in den nächsten Wochen Erfolg bringen.

Wir werden auch weiterhin ein Saturn-Quadrat zu Chiron zu spüren bekommen. Möglich ist, dass Ihnen in Ihrer Umgebung verstärkt Gefühle wie Neid und Missgunst begegnen. Nun wird es darum gehen, dass wir anfangen uns mit unseren eigenen Schwächen auseinander zu setzen.

Auf der körperlichen Ebene machen sich jetzt Gelenkbeschwerden bemerkbar, auch starke Rückenprobleme in Verbindung mit der Halswirbelsäule könnten sich in der nächsten Zeit noch einmal verstärkt zeigen. Weiterhin ist noch Vorsicht geboten mit Autoritätspersonen. Sie sollten sich jetzt besser nicht mit Ihrem Chef oder der Chefin anlegen. Macht- und Ohnmachtsspielchen könnten in der nächsten Zeit mit dem rückläufigen Pluto im Steinbockzeichen auch eine Rolle spielen.

Was wir alle verstärkt nutzen können, ist die sehr positive, inspirierende Kraft des Planeten Uranus im Trigon zum Mondknoten im Sternzeichen Löwe. Mit dieser leicht schwingenden Energie können sich viele Dinge in unserem Leben ganz plötzlich zum Positiven wenden. Und so ganz nebenbei finden wir vielleicht unser Glück in einer neuen Liebe!

Was gilt es zu tun?

Mit dem Jupiter-Quadrat zum Pluto werden wir alle noch einmal herausgefordert, nicht mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen. Sondern wir müssen uns die Frage stellen, ob wir uns moralisch über andere stellen und glauben, es besser wissen. Extreme religiöse oder politische Ansichten haben jetzt Hochkonjunktur. Wir sollten uns jetzt vor jeder Form der Besserwisserei und des Fanatismus hüten.

Kommunikation

Merkur, der redselige Planet bleibt noch bis zum 3. Mai rückläufig. Jetzt sollten wir kein Eheversprechen machen, oder Geräte kaufen, die für lange Zeit funktionieren sollten. Erledigen Sie lieber liegengebliebene Korrespondenz, oder geben Sie endlich Ihre Steuererklärung ab. Ab dem 17. Mai tritt Merkur in das gutmütige Stierzeichen, und die Kommunikation wird vertrauter und verlässlicher.

Beziehung und Liebe

Die schöne Venus befreit sich in diesem Monat aus ihrer etwas heiklen Lage. In Konjunktion mit Chiron und dem Quadrat zu Saturn erwarten uns wieder Genuss und Sinnesfreuden pur, wenn Venus und Mars wieder einmal ihr Spiel spielen. Das werden sie diesen Monat wieder einmal tun. Die beiden begegnen sich immer mal wieder, wenn auch in großen Abständen. Der Mars hat die leichte und beschwingte Zwillingsenergie zur Verfügung, und kann die Venus am leichtesten bei einer beschwingten Radtour oder bei abenteuerlichen Ballspielen verführen. Lassen Sie sich was einfallen. Es wird heiter!

Vollmond am 10. Mai im Skorpion

Ein emotionaler und sehr gefühlvoller Mond. Tiefe Gefühle, Romantik und Leidenschaft, alles ist jetzt möglich, wenn Sie die Zügel loslassen.

Neumond am 25. Mai im Zwilling

Der wunderbare Neumond mit doppelter Tatkraft, unterstützt vom Power-Planeten Mars und dem Glücksplaneten Jupiter. Starten Sie jetzt durch und nehmen Sie all die Dinge in Angriff, die liegen geblieben sind.

Liebe Leserinnen und Leser,

für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Genießen Sie den Sier-Monat Mai. Gönnen Sie sich ein gutes Essen und entspannen Sie in der wieder erwachten Natur.

Alles Liebe, Iris Kirsch

