Himmlische Konstellationen im April

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das kraftvolle Feuerzeichen Widder gewandert und der Planet Merkur folgt ihr. Diese Qualität repräsentiert die Frühlingsenergie. Aufbruchstimmung, Neuanfang und Begeisterung sind die Eigenschaften dieses Tierkreiszeichens. Menschen mit einer starken Widderbetonung im Horoskop, sei es durch persönliche Planeten wie Sonne, Mond, Mars und Venus, sind sehr temperamentvoll und voller Leidenschaft für die Dinge die ihnen am Herzen liegen.

Diese Menschen sind Einzelkämpfer. Wenn sie selbständig arbeiten, sind sie am erfolgreichsten. Sie brauchen viel Freiraum und mögen keine Autoritäten, die ihnen sagen wo es lang geht. Wenn sie den nötigen Freiraum bekommen, und selbst wichtige Entscheidungen treffen können, sind sie nicht mehr zu bremsen.

Die grundsätzliche Energie die uns allen im April zur Verfügung steht, ist sehr herausfordernd. Die impulsive und konfliktbereite Widderbetonung trifft in diesem Monat auf furchterregende Planeten im Steinbockzeichen. Das wären Pluto, Lilith, Mars und Saturn. Das Gespann rasselt mit den Ketten und flößt allen Respekt und Angst ein.

Wir sollten in diesem Monat vorsichtig mit Auseinandersetzungen umgehen, oder wollen Sie unbedingt das letzte Wort haben? Das wird Ihnen schlecht bekommen. Vorsicht ist bei Autoritätspersonen geboten, die nicht gut mit ihrer Macht umgehen können. Davon scheint es einige zu geben. Wenn Sie persönlich so einem Exemplar begegnen, bleiben Sie gelassen und kreuzen Sie nicht die Degen.

Zum Glück gibt es aber auch ausgleichende Kräfte, die uns der Kosmos schenkt. Ein schönes Sextil von Neptun zu Lilith besitzt hohe heilerische und feinfühlige Qualitäten, gepaart mit viel kreativer Power. Wir haben jetzt einen guten Zugang zu unseren Träumen und Visionen.

Weiterhin stattet uns ein Jupiter/Pluto-Sextil mit viel Optimismus und Selbstvertrauen aus. Projekte, die uns am Herzen liegen, können wir jetzt viel leichter als sonst durchführen. Auch auf finanzieller Ebene bedeutet dieser Aspekt Erfolg und Gewinne!

Was gilt es zu tun?

Wenn Sie sich darauf einstellen, dass Sie in den ersten Tagen im April die Ruhe bewahren, und sich in Geduld üben, wird Ihnen vieles leichter fallen. Der aktive Mars im Steinbock bedeutet Vollgas mit angezogener Handbremse. Weit kommen Sie damit nicht!

Kommunikation

Der redselige Merkur ist noch bis zum 15.04. rückläufig und bleibt den ganzen Monat im Widderzeichen. Diese Betonung birgt die Chance, das unsere Kommunikation ehrlicher und direkter wird. Nutzen Sie die rückläufige Phase dazu, um Dinge, bei denen Sie nicht so richtig voran gekommen sind, noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Aber bitte mit Geduld!

Die liebe Liebe

Wie geht es unserem brillanten Liebespaar Mars und Venus in diesen unruhigen und konfliktreichen Tagen? Bei beiden herrscht wieder einmal Einklang und man zwinkert sich vergnüglich zu. Der Mars vom sicheren Steinbockzeichen, die Venus vom sinnlichen Stier aus. Sie scheinen sich einig zu sein, nur keine Missstimmung aufkommen lassen. Davon gibt es bereits genug. So ist es in diesem Monat für uns alle möglich, uns immer wieder schöne Stunden zu zweit zu gönnen, um uns vom Alltagsstress zu erholen. Auch der Mars wird an Venus‘ Seite ganz zahm und vergisst seinen Ärger sofort wieder. Interessant und überschwänglich können sich die Gefühle bis Mitte April entwickeln. Dann läuft die Venus in Jupiters Arme. Und der ist bekannt für Fülle und Überschwang. Genießen wir die Liebe im April und erholen uns ein bisschen dabei.

Neumond am 16.04. im Widder

Jetzt geht’s los! Der kraftvolle Neumond im Widder steht in Konjunktion mit Uranus. Neubeginn und Mut, fast alles zu wagen, ist jetzt angesagt!

Vollmond am 30.04. im Skorpion

Tiefe Gefühle, und davon ganz viele, beschert uns dieser Vollmond in Verbindung mit Jupiter. Ein intensiver Vollmond. Gehen Sie in sich!

Liebe Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen ein wunderbares Osterfest. Genießen Sie den Frühlingsmonat April mit all den blühenden Pflanzen um uns herum. Die Natur startet durch. Lassen Sie sich mitreißen!

Herzlichst, Ihre Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

