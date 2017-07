Himmlische Konstellationen im August

tip-Magazin | Monatshoroskop | 7 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das Sternzeichen Löwe gewandert. Dort gehört sie hin. In diesem Zeichen kann sie ihre ganze Kraft entfalten. Dort ist sie in ihrem Element. Dieses Zeichen hat viel schöpferische Energie zu bieten, und hat im erlösten Zustand ein großes Herz für andere Menschen. Bei den Frauen finden wir auch die Tendenz zur Löwenmutter, die ihre Kleinen vor dem Rest der Welt verteidigt. Wenn es um die Bühne geht, Theater, Schauspiel oder Tanz, dann sind löwebetonte Menschen in ihrem Element.

Für uns alle bedeutet es, dass es in den nächsten Wochen darum geht, auch in unserem Alltag diese löwebetonten Eigenschaften zu genießen. Ausgelassene Sommerpartys mit gut gelaunten Menschen wären eine Entsprechung. Dazu kommt, dass der dynamische und aktive Mars auch in diesem Zeichen unterwegs ist. Dies verstärkt die Tendenz zu heldenhaften Taten und großen Projekten, auch auf der Geschäftsebene.

Weiterhin haben wir es noch mit einer Spannungskonstellation zu tun, die sich bereits im Frühjahr bemerkbar gemacht hat und nun noch einmal anklopft. Dieser Jupiter/Pluto-Aspekt ist etwas heikel, denn unsere Moral und Integrität wird herausgefordert und geprüft.

Jetzt wird es sich zeigen – auch im Weltgeschehen – ob jemand über Leichen geht und seine Macht missbraucht. Extreme, religiöse oder politische Ansichten haben jetzt Hochkonjunktur. Gerade jetzt sollten wir uns vor jeglicher Form der Besserwisserei und Fanatismus hüten. Wenn wir es schaffen, tolerant und großzügig zu bleiben, kommen wir gut durch den August.

Wir alle bekommen auch noch in den nächsten Wochen Unterstützung durch einen wunderbaren Transit. Das Trigon von Uranus zum aufsteigenden Mondknoten im Löwen lässt uns viele glückliche Momente der Leichtigkeit und Freude erleben. Genießen wir es!

Was gilt es zu tun?

Jetzt ist die Zeit günstig für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. Bedingt durch die Konjunktion von Merkur und Vesta können wir uns gut im Außen darstellen.

Auch die Durchsetzungskraft wird gestärkt, und das, was Sie wollen, werden Sie auch bekommen.

Kommunikation

Den ganzen Monat haben wir es mit einem sachlichen und analytischen Merkur in der Jungfrau zu tun. Die Kommunikation wird langsamer und gründlicher. Überlegen Sie sich, was Sie Ihren Mitmenschen zu sagen haben und bleiben Sie bei der Wahrheit. Denn der Planet Neptun in Opposition zu Merkur sorgt vom 10.08. bis 16.08. für Unehrlichkeit und Missverständnisse. Dazu kommt noch die Rückläufigkeit von Merkur vom 14.08. bis 05.09. In dieser Zeit heißt es wieder: aufgepasst mit Verträgen aller Art. Es ist auch nicht günstig, sich in dieser Zeit selbständig zu machen.

Liebe und Partnerschaft

Es wird im August viele Momente der Leidenschaft geben. Planet Mars ist sowieso schon startklar im Löwen und wartet auf die Venus, die sich diesen Monat etwas Zeit lässt, aber sich dann bereitwillig immer mehr für sinnliche und leidenschaftliche Momente öffnet. In diesem Monat ist wirklich alles dabei, von der Romantik mit Kerzenlicht und schöner Musik am 09.08. und 12.08. Pure Leidenschaft ist dann vom 15.08. bis 16.08. angesagt.

Sie sollten sich in den nächsten Wochen, besonders vom 05.08. bis 18.08. einfach mal Zeit für die Liebe nehmen. Eine wunderbare, hingebungsvolle und positive Zeit erwartet uns in diesen Tagen.

Vollmond im August am 07.08. im Wassermann

Ein eigenwilliger Vollmond. Sie haben jetzt das Bedürfnis, Ihr Ding zu machen.

Bloß keine Kompromisse! Wenn Ihnen jetzt jemand dazwischen funkt, gibt es

Ärger.

Neumond im August am 21.08. im Löwen

Ein Neumond, der es in sich hat. Jetzt kann alles bewegt werden. Nutzen Sie diesen kraftvollen Tag um an neue und großartige Projekte heran zu gehen.

Lieber Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Genießen wir noch den letzten richtigen Sommermonat in vollen Zügen. Machen Sie das, was Sie schon immer tun wollten, und genießen Sie es. Allen, die sich in den Ferien befinden, wünsche ich eine entspannte und erholsame Zeit.

Alles Liebe, Iris Kirsch

