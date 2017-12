Himmlische Konstellationen im Dezember

tip-Magazin | Monatshoroskop | 5 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne ins Schützezeichen gewandert. Diese Betonung ist im Außen jetzt stark zu spüren. Die Schützeenergie ist fröhlich, strahlend und voller Tatendrang. Optimismus und Vertrauen kennzeichnen die Schützemenschen. Die strahlenden und reichgeschmückten Innenstädte sprechen für sich. Auch die zahlreichen Einladungen und Weihnachtspartys, die uns dieser Monat bringt, beschreibt auch die Qualität der Sonne im Schützen.

Die schöne Venus und der redselige Merkur befinden sich ebenfalls im gleichen Zeichen. Wir können uns auf heitere Stunden im Dezember freuen. Diese Qualität steht auch andere Länder und Kulturen, auch auf diesem Gebiet ist deshalb mehr Offenheit zu erwarten. Eine wunderbare Jupiter/Mars-Konjunktion gibt uns viel Überzeugungskraft, Selbstvertrauen und Motivation, viele liegengebliebene Dinge und auch große Projekte in Angriff zu nehmen. Jetzt sollten wir alle Chancen und Möglichkeiten, die uns geboten werden, nutzen.

Unsere Begeisterung für Dinge, die uns am Herzen liegen, ist jetzt noch stärker als sonst. Ein weiterer schöner Aspekt lässt uns immer wieder entspannen, es ist das Trigon zwischen Neptun und Jupiter. Man nennt ihn auch den Schutzengel im Horoskop. Diese Konstellation gilt nun in diesem Monat für uns alle. Ganz gleich, was Ihnen gerade Sorgen bereitet, gehen Sie ins Vertrauen und fühlen sich beschützt von den himmlischen Mächten.

Ein Saturn/Uranus-Trigon bleibt uns auch in diesem Monat erhalten. Diese Konstellation wirkt noch bis zum 16.12. Wir werden aufgerufen, notwendige Veränderungen in kleinen, sicheren Schritten einzuleiten. Schauen Sie genau hin, auf welchem Gebiet Sie mehr Freiraum für sich brauchen. Jetzt können Sie gut die notwendigen Schritte einleiten.

Was gilt es zu tun?

Worauf sollten Sie im Monat Dezember achten? Von Anfang Dezember bis zum 8.12. steht der hitzige Mars in Opposition zum Uranus. Das kann Konflikte und starke Spannungen auslösen. Seien Sie in Verbindung mit übellaunigen Chefs auf der Hut. Lassen Sie sich nicht provozieren, es steht viel auf dem Spiel. Es kann auch verstärkt zu kriegerischen Auseinandersetzungen im Außen führen.

Kommunikation

Der redselige Merkur hält sich in diesem Monat im Sternzeichen Schütze auf und wird dort auch am 4. Dezember rückläufig. Jetzt heißt es wieder, aufgepasst mit wichtigen Verträgen, die brauchen Sie nicht gerade jetzt zu unterschreiben. Das gilt auch für alle Hochzeitspaare. Pünktlich zum Weihnachtsfest ab dem 24.12. ist dann wieder alles möglich, auch die Hochzeitsfeier!

Liebe und Partnerschaften

Wo hält sich in diesem Monat die schöne Venus auf? Ausgerechnet im Tierkreiszeichen Schütze. Das macht sie unternehmungslustig, und sie will erobern. Sie stiehlt Mars in diesem Monat die Show und sie macht, was sie will. Unabhängig und freiheitsliebend streift sie umher und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Mars, der Held, befindet sich im tiefgründigen Skorpion. Dort bekommt er Lust auf erotische und tiefgründige Abenteuer. Wer lässt sich wann ein? ist jetzt die Frage. Also, es wird in der Liebe ein aufregender und spannender Monat.

Vollmond in den Zwillingen am 3.12.

Leicht und luftig will es der volle Mond. Bleiben wir also gesellig und treffen uns mit lieben Mitmenschen, und bekommen dabei jede Menge Spaß.

Neumond im Schützen am 18.12.

Grenzenloses Vertrauen, dass das was Sie jetzt in Bewegung bringen, wirklich gut gelingt. Bleiben Sie begeistert!

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie wissen möchten, welche Chancen im neuen Jahr auf Sie warten, ist besonders die große Jahreslegung mit den Tarot-Karten in Verbindung mit einer astrologischen Prognose interessant.

Nun möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche allen Lesern eine frohe, beglückende Weihnachtszeit mit vielen sinnlichen und schönen Momenten.

Ihre Iris Kirsch

