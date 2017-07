Himmlische Konstellationen im Juli

tip-Magazin | Monatshoroskop | 6 Stunden her

Nun ist die strahlende Sonne in das Sternzeichen Krebs gewandert. Dazu gesellt sich der kraftvolle Mars und macht auch mal eine Atempause in diesem entspannten und kuscheligen Wasserzeichen. Alles was mit dem Wasserelement zu tun hat, wie Flüsse, ein schöner See oder das Meer, tun uns jetzt allen gut, um zu entspannen und aufzutanken.

Menschen, die eine starke Krebsbetonung im Horoskop haben, sollten auf jeden Fall ihren Urlaub am Wasser verbringen. Von dieser sensiblen Krebsenergie können wir jetzt alle profitieren. Wenden wir uns einfach mal unseren Gefühlen zu, und stellen uns die Frage: Wenn gerade etwas im Leben passiert, wie fühlt sich das an?

Es ist ein großer Unterschied, wenn wir versuchen, Situationen und Geschehnisse auf der mentalen Ebene zu verstehen. Die Krebs-Energie mag aber auch sehr Vertrautes, wie die eigene Familie oder aber einen alt eingesessenen Freundeskreis. Also nutzen wir diese kuschelige Energie und rücken im Juli näher mit Menschen zusammen, die wir mögen und die uns wichtig sind. Weiterhin gibt es noch einige spürbare Planeten-Einflüsse.

Ein kraftvolles Jupiter-Lilith-Sextil gibt uns jede Menge Power und Lust auf Veränderungen. Lilith weist uns in unserem Horoskop auf Lebensbereiche hin, wo wir keine Abhängigkeiten, Manipulationen und Fremdbestimmung dulden. Dieser Planet steht für schicksalshafte Änderungen in unserem Leben. Wir können jetzt ganz klar werden und erkennen, was uns nicht mehr gut tut.

Zur Zeit schalten gleich drei Planeten den Rückwärtsgang ein – Pluto, Neptun und Saturn. Wenn wir mit dieser Planetenenergie zu tun haben, treffen wir wichtige Entscheidungen, und es stehen in unserem Leben gravierende Veränderungen an. Diese Energien werden einige von Ihnen ab Januar bis jetzt zu spüren bekommen haben. Nun gibt es eine kurze Sommerpause und wir können die Veränderungen, die bereits angeklopft haben, noch einmal überdenken und Revue passieren lassen.

Ein schönes Trigon zum aufsteigenden Mondknoten im Löwen kann uns mit unserer Kreativität und schöpferischen Tun in Verbindung bringen. Jetzt sind erfrischende und inspirierende neue Impulse möglich. Auch interessante Begegnungen mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis können uns ganz neue Erfahrungen in unseren Alltag bringen. Bleiben Sie offen, tolerant und etwas neugierig, dann erleben Sie glückliche und lebendige Momente.

Was gilt es zu tun?

In der ersten Juli Woche ist der Power-Planet Mars in Opposition mit dem machtvollen Planeten Pluto. Das kann Macht und Ohnmachtsthemen auf den Plan rufen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es mit machtvollen Personen, z.B. Ihrem Chef oder Chefin zu tun haben, die ihre Position ausnutzen und rücksichtsloses Verhalten an den Tag legen. Steigen Sie gar nicht erst auf diese Art Machtkampf ein. Lassen Sie diese Energie vorbeiziehen, und bleiben Sie gelassen. Mitte Juli hat sich alles wieder beruhigt.

Kommunikation

Der redselige Merkur hält sich in diesem Monat in drei unterschiedlichen Zeichen auf. Somit bekommt unsere Kommunikation eine sehr unterschiedliche Färbung. In der ersten Woche ist der Merkur im gefühlvollen Krebszeichen im Quadrat zu Uranus. Eine chaotische Mischung, alles geht jetzt, nur keine klaren Absprachen. Im weiteren Verlauf wechselt Merkur in das Sternzeichen Löwe. Dann wird die Kommunikation offener mit einem Hauch Dramatik. In den letzten Tagen verschwindet Merkur dann in die sachliche Jungfrau. Damit bekommen unsere Gespräche wieder etwas mehr Klarheit.

Liebe und Partnerschaft

Was stellen Mars und Venus, unser brillantes Liebespaar, denn in diesem Monat so an? Die Voraussetzungen sind im Monat Juli ja hervorragend. Uns erwarten laue, lange Sommernächte und großartige Sommerpartys. Das verspricht rauschende Nächte zu zweit, mit Leidenschaft und Intensität. Der Glücksplanet Jupiter mischt noch mit, und stupst immer wieder die schöne Venus an. Das macht sie offener und noch anziehender. Mars kommt zum Ende des Monats noch einmal richtig in seine Kraft und wandert ins Sternzeichen Löwe. Dort fühlt er sich in seinem Element und ist in Eroberungslaune.

Vollmond im Steinbock am 09.07.

Dieser Vollmond hat es in sich. Ehe wir uns versehen, können wir in ein Liebesdrama verwickelt werden, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr raus zu kommen. Bleiben Sie gelassen, es ist nur für eine Nacht.

Neumond im Löwen am 23.07.

Der tatkräftige Neumond befindet sich im Feuerzeichen Löwe im Trigon zu Uranus und in Kontakt mit dem Glücksplaneten Jupiter. Freuen wir uns auf wunderbare Überraschungen in unserem Leben und genießen diese inspirierende Kraft.

Liebe Leserinnen und Leser,

für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Genießen Sie in vollen Zügen die warmen Sommernächte. Nutzen Sie diese wunderbare Zeit für gesellige Stunden im Freundeskreis, oder in der Natur an einem See oder Fluss in Ihrer Stadt.

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine entspannte Zeit.

Alles Liebe, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Astrologie haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

