Himmlische Konstellationen im Juni

tip-Magazin | Monatshoroskop | 1 Stunde her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das Sternzeichen Zwilling gewandert. Somit wird unser Verhalten und unsere Grundstimmung von dieser leichten und heiteren Energie beeinflusst. Der typische Zwilling tanzt auf allen Hochzeiten gleichzeitig und schafft in seinem Leben eine unglaubliche Fülle von Kontakten mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Ein Zwilling ist wie geschaffen für Netzwerke mit weitreichenden Verknüpfungen. Aber er ist auch mit seinem humorvollen Wesen ein Volltreffer für jede Party. Er bringt unbekannte Leute zusammen und bietet gute Unterhaltung.

Das bedeutet, dass wir alle von dieser leichten und heiteren Energie in den nächsten Wochen profitieren können. Lassen Sie sich zu heiteren Partys einladen und erfahren Sie gute Unterhaltung mit mega viel Spaß.

Grundsätzlich wird der Monat Juni ein Monat voller Widersprüche. Wir schwanken zwischen Resignation und Zweifel, aber auch Liebe, Stärke und Zuversicht. Ein Lilith/Neptun-Quadrat lädt uns dazu ein, alles zu hinterfragen, was uns jetzt an beruflichen und privaten Kontakten angeboten wird. Der Planet Neptun kann uns was vorgaukeln: Wie schön alles wäre, wenn …! Bedingt durch die konsequente Lilith, die klar und stark ist, und sich so gar nicht mit den neptunischen Schwächen der Wankelmütigkeit anfreunden will, kommt es zwangsläufig zu Konflikten.

Üben Sie schon einmal das Nein-Sagen, denn es kann frustrierend sein, anderen einen Gefallen zu tun und selbst gestresst zu sein. Positiv und hilfreich ist ein Uranus-Trigon zum aufsteigenden Mondknoten. Das schafft uns ganz neue Möglichkeiten, und wir kommen mit unserer Entwicklung ein großes Stück weiter. Ganz plötzlich können uns Dinge bewusst werden, die uns bisher blockiert haben. Auch und gerade im Bereich Partnerschaft werden wir jetzt feststellen, was uns schon lange nicht mehr gut tut, und uns an unserer Entwicklung hindert. Das Saturn/Chiron-Quadrat wird langsam immer schwächer in den nächsten Wochen. Das bedeutet für unseren Körper ganz besonders bei Rücken-, Nacken- und Wirbelsäulenproblemen, dass es langsam zu heilsamen Erfahrungen, auch durch alternative Heilmethoden, kommen kann.

Was gilt es zu tun?

Noch spürbar ist eine unterstützende Konstellation von Uranus und Saturn im harmonischen Trigon zueinander. Jetzt können wir die Früchte langer und harter Arbeit ernten. Wir werden jetzt mit mehr Freiheit und Leichtigkeit belohnt. Wir können unser Leben stärker nach unseren individuellen Wünschen ausrichten.

Kommunikation

Der redselige Merkur wechselt in sein Sternzeichen Zwilling. Unsere Kommunikation wird jetzt leichter und heiterer. Es ist jetzt eine gute Zeit für Absprachen und Termine. Es läuft einfach. Ganz besonders zu empfehlen für geschäftliche Kontakte ist der 13. Juni. Das Merkur/Jupiter-Trigon ist ein sehr erfolgreicher Aspekt. Es ist für alle wichtigen Besprechungen und Prüfungen bestens geeignet.

Liebe und Partnerschaft

Die schöne Venus wechselt jetzt in das anschmiegsame und sinnliche Stierzeichen. Jetzt stehen wieder inspirierende und genussvolle Zeiten an. Mars wechselt fast zeitgleich in das sensible Zeichen Krebs. Jetzt verstehen sich Mars und Venus wieder bestens. Beide scheinen im selben Moment das Gleiche zu wollen. Das sorgt in der Liebe für Glücksgefühle und wunderschöne Stunden zu zweit. Alles geschieht in diesem Monat zum richtigen Zeitpunkt.

Vollmond im Schützen am 09. Juni

Ein optimistischer Mond mit besten Absichten. Die Neigung, zu überschwänglich zu werden, wird durch Saturn gebremst. Dies sorgt für Klarheit und Aufrichtigkeit.

Neumond im Krebs am 24. Juni

Ausatmen, einatmen – halten wir inne, und hören mehr auf unsere innere Stimme. Vertrauen Sie dem sicheren Gefühl, tief in Ihrem Inneren, dass Sie die richtige Entscheidung treffen.

Liebe Leserinnen und Leser,

nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen heiteren, leichten und humorvollen Monat Juni. Genießen Sie in vollen Zügen die Sommerstimmung und lassen Sie sich zu leichten, beschwingten Sommerpartys einladen.

Alles Liebe, Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Astrologie haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

Ähnliche Beiträge