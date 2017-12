Himmlische Konstellationen im neuen Jahr 2018

tip-Magazin | Monatshoroskop | 13 Stunden her

Das große Jahreshoroskop

Liebe Leserinnen und Leser,

nun neigt sich das alte Jahr dem Ende zu und das neue klopft an die Türe und bittet um Einlass.

Wie werden wir das neue Jahr begrüßen? Euphorisch oder verhalten? Welche Erwartungen haben wir an das neue Jahr? Vielleicht können wir uns unabhängig von den Sternen jetzt bereits mit positiven Affirmationen und Wünschen auf den Weg machen.

Fangen Sie einfach an, zu formulieren, was 2018 in Ihr Leben kommen soll.

Wünschen Sie sich mehr Gesundheit oder eine wunderbare, lebendige Beziehung, oder aber beruflichen Erfolg? Dann fangen Sie an, diese Affirmationen und Wünsche jeden Tag einige Male zu wiederholen, und laden Sie bis zum Ende des Jahres damit die positiven Energien in Ihr Leben ein.

Schauen wir uns nun die astrologischen Konstellationen an.

Das wunderbare an dem Jahr 2018 ist, dass wir ein Venusjahr haben. Dieser harmonische und schöngeistige Planet übernimmt die Regentenschaft. Mit dieser wohlwollenden Unterstützung können wir das Liebespotenzial in Partnerschaften, Beziehungen und Sexualität erweitern.

Die Themen “Vergeben und Verzeihen“ werden im gesamten Frühjahr eine große Rolle spielen. Der Glücksplanet Jupiter wird sich fast das gesamte Jahr im Skorpion aufhalten. Er verleiht den menschlichen Beziehungen mehr Tiefgang, und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung wird gefördert.

Wir werden in Verbindung mit dem Liebesplaneten Venus einen heftigen Energieschub der Mann/Frau-Thematik erleben. Es kann uns großes Glück aber auch großes Drama bescheren. Es kommt auf den Grat des Bewusstseins an, wie wir mit diesen Themen umgehen.

Der Planet Uranus, der für Veränderung und Aufbruchstimmung sorgt, wechselt 2018 seinen Aufenthaltsort und wandert ins Stierzeichen. Das werden wir dann in unserem Lebensstil bemerken. In unseren Wohnungen und auch im Bereich der Partnerschaften werden wir diesen frischen Wind, der gerne alte Sachen mit Schwung davon fliegen lässt, zu spüren bekommen. Der rebellische Uranus im Stier ist in diesem Jahr ein Planetenpartner der Venus, und sorgt zwischen Mai und November für Veränderungen. Es kann zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude führen. Machen wir einfach mit und lassen uns immer wieder überraschen.

Es gibt weitere Planetenenergien, die uns im neuen Jahr zu Verfügung stehen, dazu gehört der Auflösungsplanet Neptun. Dieser Planet hat immer mit bedingungsloser Liebe zu tun, an allen anderen Themen hat er kein großes Interesse. Wenn wir diese Energie in all unsere Entscheidungen, sei es beruflich oder in unseren Beziehungen, mit einbeziehen, können wir in diesem Jahr wahre Wunder erleben!

Nun möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche allen Lesern eine frohe, beglückende Weihnachtszeit mit vielen sinnlichen und schönen Momenten und ein wundervolles Jahr 2018.

Ihre Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge