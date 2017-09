Himmlische Konstellationen im September

tip-Magazin | Monatshoroskop | 14 Stunden her

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist die strahlende Sonne in das Tierkreiszeichen Jungfrau gewandert. Nacheinander werden ihr fast alle persönlichen Planeten folgen. Der Mars, die Venus und auch Merkur gesellen sich dazu. Diese starke Jungfrau-Betonung werden wir zu spüren bekommen. Es geht bei dieser Zeichenqualität darum, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Wir haben Erntezeit, die Früchte des Sommers werden geerntet und verwertet. Darum wird es auch in den nächsten Wochen gehen. Behutsam und achtsam sollten wir prüfen, was noch verwendet werden kann und was nicht. Die Sorgfalt und präzise Detailarbeit zeichnet die Jungfrau-Qualität aus. Es ist allerdings auch ein Erdzeichen. So werden wir in der nächsten Zeit aufgerufen, auf unseren Körper zu achten. Gönnen Sie sich eine entspannte Aromaöl-Massage oder gehen Sie zur Ernährungsberatung, dann sind Sie im Thema!

Auffallend nah kommen sich in den ersten Septemberwochen Mars und Merkur. Nutzen Sie diese Konstellation für eine klare Ansage. Werden Sie sich darüber bewusst, was Sie wollen und setzen Sie es auch um. Klare Fakten zählen. Im Laufe des Monats wird noch einmal die Uranus/Jupiter-Konstellation aktuell.

Überprüfen Sie, in welchen Bereichen Ihres Lebens Sie mehr Freiheiten und Unabhängigkeiten brauchen. Lassen Sie noch einmal Revue passieren: Wo hat Ihnen in den vergangenen Monaten diese Konstellation Neues gebracht? Welche Visionen konnten Sie umsetzen? In den nächsten Wochen ist noch einmal alles möglich. Es ist zur Zeit einfach viel los am Himmelszelt.

Eine Saturn/Lilith-Konstellation konfrontiert uns mit dem Schatten der Vergangenheit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern bündeln Sie Ihre Kraft. Sein Sie mutig und gehen Sie konsequent vor. Wo kann Ihnen diese Konstellation sogar Erfolg bringen?

Bleiben wir in diesem Monat verbunden mit Energien, die uns Kraft geben, dann schaffen wir es, entschlossen neue kreative Projekte in Bewegung zu bringen. Eine wunderbares Mars/Uranus-Trigon verleiht uns Weitsicht. Vieles kann aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet werden und verliert ihren Schrecken.

Willigen Sie bereitwillig ein und kämpfen Sie nicht dagegen an, wenn es darum geht, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Eine interessante Frage wird sein, wie wir die Qualität der Bundestagswahl am 24. September erleben werden. Gibt es neue Farbenspiele, oder geht alles weiter wie bisher? Schaut man sich die Horoskope der großen Parteien an, und vergleicht dazu das Horoskop von Bundeskanzlerin Angela Merkel, lässt es die Vermutung zu, dass alles so bleibt wie es ist. Allerdings wird es bei der CDU eine emotionale, positive Überraschung geben.

Bleiben wir gespannt und lassen uns ebenfalls überraschen!

Was gilt es zu tun?

Versuchen Sie in diesem Monat nicht, Ihren Visionen und Träumen nachzujagen. Bleiben Sie stattdessen immer wieder entspannt. Hören Sie angenehme Musik nach einem anstrengenden Meeting, oder drehen Sie eine Runde mit dem Rad an einem See in Ihrer Nähe. Dann kommt der Neptun-Transit Ihnen zu Gute. Verfallen Sie aber im Alltag zu sehr in Hektik, werden Sie in neptunische Täuschungsmanöver gezogen, wo Sie so schnell nicht mehr herauskommen.

Kommunikation

Bis zum 10. September hält sich der redselige Merkur im Löwen auf. Unsere Kommunikation hat somit mehr Drama als Sachlichkeit, ist aber sehr unterhaltsam. Die Rückläufigkeit von Merkur findet im Löwezeichen statt. Seien Sie mit großen Projekten vorsichtig. Ab dem 11.09. kommt wieder mehr Sachlichkeit in unseren Alltag und Sie dürfen wieder alle Verträge unterschreiben.

Liebe und Beziehung

Mars und Venus, unser wunderbares Liebespaar, machen gerade ähnliche Erfahrungen und fühlen sich immer wieder stark zueinander hingezogen. Die schöne Venus ist bis zum 20. September im Löwezeichen unterwegs. Mit dieser Betonung ist ihr nach Vergnügen, sie lässt keine Party aus. Mars wird ihr Anfang des Monats bereitwillig folgen, zieht sich aber ab dem 07.09. etwas zurück, und braucht mehr Ruhe und Erholung. Die Venus wird dann ebenfalls vernünftiger. Sie wandert dann ab dem 21.09. in die Jungfrau.

Grundsätzlich ist der September ein sehr lebendiger Monat für die Liebe. Eine Jupiter/Eros-Konjunktion lässt uns fast den ganzen Monat lebendige und leidenschaftliche Momente in unseren Beziehungen erleben. Diese schöpferische und inspirierende Konstellation verspricht die pure Lust am Leben.

Vollmond am 06.09. in den Fischen

Ein einfühlsamer und sehr romantischer Vollmond. Fühlen Sie sich jetzt verbunden mit allem, was sie umgibt. Genießen Sie hingebungsvoll romantische Stunden zu zweit.

Neumond am 20.09. in der Jungfrau

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper und Ihre Ernährung. Sie können für die nächsten Wochen eine ganz neue Idee bekommen, wie Sie mit sich und Ihrem Alltag umgehen möchten!

Liebe Leserinnen und Leser,

nun bin ich am Ende angelangt und möchte mich von Ihnen verabschieden, nutzen Sie die kommenden schönen Herbsttage im September. Denken Sie daran, wir haben Erntezeit! Lassen auch Sie sich in der nächsten Zeit überraschen, was es für Sie persönlich zu ernten gibt.

Für alle Interessenten lohnt sich noch ein Blick auf meine Internetseite mit neuen interessanten Angeboten. Die neue Heilerausbildung beginnt am 11./12. November, und es gibt wieder die Möglichkeit an diesem Wochenende zu schnuppern. Auch die neuen Astrologie- und Tarot-Karten-Angebote sind spannend. Ich denke, es wird für jeden etwas dabei sein!

Ich wünsche Ihnen eine entspannte Zeit.

Herzlichst, Ihre Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapie absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Astrologie haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite, dort sehen Sie, was es ab September für neue Angebote in den Bereichen der Astrologie, Tarot-Karten und der Heilerausbildung gibt www.trigon-astrologie.de

