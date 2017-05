tip-Magazin | Anders Leben | 7 hours ago

Ist die Menschheit den aktuellen Herausforderungen noch gewachsen, um das Leben auf der Erde schützen und erhalten zu können? Wo finden wir Lösungsansätze? Wie kann eine Erneuerung und Weiterentwicklung des Planeten gestaltet werden? Und was haben unsere Kinder mit diesen Fragen zu tun?

Stell Dir vor, Dein kleiner Sohn behauptet, durch seinen Geistführer andere Menschen heilen zu können, Deine Tochter beginnt mit vier Jahren die geistige Welt in bunten Ölgemälden zu malen oder sie besteht darauf, Botschafterin eines entfernten Planeten zu sein. Derart ungewöhnliches Verhalten verunsichert nicht nur viele Eltern. Spätesten im Kindergarten oder in der Schule werden Eltern die Empfehlung an die Hand bekommen ihre Kinder untersuchen zu lassen. Ihre Besonderheit, ihre Gaben und Talente werden “wegbehandelt”, anstatt sie zu fördern.

Der Dokumentarfilm “Hope for Humanity” ist ein Plädoyer für die Weisheit unserer Kinder. Ihre Besonderheit zu schützen ist unsere Verpflichtung als Erwachsene. Dieser Film nimmt die Angst vor der “Andersartigkeit” und weckt ein Verständnis für die Welt der neuen Kinder. Hope für Humanity ist ein Muss für Eltern, Lehrer, Erzieher und alle, die Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleiten. Wir brauchen eine neue Welt, dringender denn je, und unsere Kinder werden die sein, die sie gestalten.

Wollen wir die “Welt retten”, geht dies nur mit neuen Sichtweisen und Lösungen. Altes kann nur altes hervorbringen. Und das “Alte” hat uns an diese Schwelle gebracht. Schenken wir dem “Neuen” nun endlich eine Chance!

Hier kannst Du die DVD direkt bestellen: http://shop.horizonworld.de/hope-for-humanity-dvd.html

