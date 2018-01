„Ich bin doch nicht auf dieser Welt, um auszubrennen“

tip-Magazin | Körper | 7 Stunden her

Wie Dir hawaiianische Massage hilft, in Deine Spur zu kommen.

Brennen will ich für meine Bestimmung, mich leben will ich, frei und in meiner Energie sein will ich.

Und doch liegen jetzt ein paar Jahre hinter mir, in denen ich viel gekämpft habe, mich immer weiter von meiner Mitte entfernt habe, mich selbst fast verloren habe und völlig ausgebrannt bin. Zum Glück fühlt sich das so falsch an, dass ich mit der Zeit immer deutlicher gespürt habe, dass ich das nicht bin, dass ich so nicht leben will. Und Ende 2017, als das Fass überlief, habe ich den Mut gefasst, mich wieder für mich und das, was in mir brennt zu entscheiden. Für meine Liebe zu mir und meinem Leben. Ich dachte, das würde schwer werden, doch das Gegenteil ist passiert. Sofort fühlte ich meine Energie zurück in mein Leben kommen. Ich war wieder in meiner Spur. Ich fühlte mein Feuer wieder brennen.

Ich bin ein Mensch wie Du, mein Leben hat Höhen und Tiefen, mal bin ich stark und leuchte, mal bin ich schwach und halte inne.

Meine Leidenschaft ist die hawaiianische Massage. Sie hilft mir, im Leben immer wieder zu mir zu finden, wenn ich mich verloren habe. Es ist eine Körperarbeit jenseits aller Konzepte. Es geht einzig und alleine darum, zu spüren was da ist und den Weg zu Dir zu gehen. In Deine Kraft. Deine Körperwahrnehmung und das Bewusstsein für Dich selbst wird gefördert, sodass Du wieder Deine eigenen, richtigen Entscheidungen treffen kannst. Deine Blockaden werden Dir bewusst und Du kannst Deine Energie wieder in Bewegung bringen, in die Richtung, die Du Dir wünschst.

Das hat so viel Kraft. Da ist kein Konzept außerhalb von Dir, von dem Du Dir Hilfe erhoffst, sondern da bist Du und Du findest über Dich selbst zu Dir, in Deine Mitte, in Dein Leben, in Deine Kraft.

Ich unterrichte die hawaiianische Massagekunst, Lomi Lomi Nui seit 2004. Vielleicht ist diese Art der Körperarbeit auch für Dich ein wunderbarer Weg, mit Dir durch das Leben zu gehen. Um das Gefühl für diese Massage erleben zu können, ohne Dich direkt für eine komplette Grundausbildung zu entscheiden, damit Du erstmal schauen kannst, was es eigentlich ist und ob es für Dich passt, biete ich ab diesem Jahr jeden zweiten Sonntag im Monat einen Seminartag an. Du kannst diese Möglichkeit nutzen, um mich kennenzulernen, um meine Arbeit kennenzulernen und auch um Dein Können in den verschiedenen Themenbereichen zu erweitern, wenn Du mit Massagen schon vertraut bist. Du lernst nie aus. Du kannst die Gelegenheit zum Austausch wahrnehmen, Energie tanken und auf Deine Weise wachsen.

Die nächsten Termine und Themen sind:

Sonntag, 11. Februar: Vom Herzen durch die Hände, mit hot stones in die Tiefe gehen

Sonntag, 11. März: Wow, was für eine geniale Technik für den Schulterbereich – hawaiianische Armkreise

Sonntag, 8. April: Mal ehrlich, wie funktioniert eigentlich eine gute Rückenmassage?

Sonntag, 13. Mai: Die Hüfte befreien mit einer weiteren genialen Massagekunst – hawaiianische Beinkreise

Diese Tagesseminare finden in Mülheim an der Ruhr statt, jeweils von 9 – 18 Uhr (inklusive einer Stunde Mittagspause).

Die Seminargebühr beträgt 120,- Euro.

Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.lomi-your-life.de.

Gerne kannst Du mich auch anrufen, meine Telefonnummern sind 0208 7783042 und mobil 01795299246 oder maile an elke(at)lomi-your-life.de

Kennenlernen kannst du mich auch am Sonntag, den 4. März auf der Wohlfühlmesse Gelsenkirchen, www.wohlfühlmesse-gelsenkirchen.de Besuche mich an meinem Messestand und komme zu meinem Vortrag um 18 Uhr im Raum „Rose“.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge