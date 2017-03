Impulsabend „Bioenergetische Gesundheit“

tip-Magazin | Lebenshilfe | 11 Stunden her

„Möglichkeiten der Selbstheilung“ im Zentrum der Liebe – jetzt in Brüggen!

Nach dem Umzug von Mülheim nach Brüggen an der holländische Grenze zu Roermond geht es lückenlos weiter mit vielen Möglichkeiten rund um Bioenergetische Gesundheit und Herzensangelegenheiten:

Impulsabend am 24. März 2017 in neuen Räumen.

Was bedeutet es, bioenergetisch gesund zu sein? Wie kann ich selbst mein Leben dadurch positiv verändern? Was sind Zellerinnerungen und wie ist ihre Wirkung auf meine Gesundheit? Was löst Stress in mir aus und wie kann ich Stress abbauen? Was machen Ängste mit mir und Sorgen? Wie verbessere ich meine Gesundheit? Wodurch schaffe ich einen guten Boden für meine Selbstheilung?

Am Impuls-Abend werden Wege und Möglichkeiten zur seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit aufgezeigt. Die Angebote im Bioenergetischen Heilungs- und Schulungszentrum sind vielfältig und bieten jedem eine Möglichkeit hin zu einem besseren Leben, zu Lebensfreude, innerem Frieden, Gesundheit, besseren Beziehungen und persönlicher Entwicklung.

Ein Abend voller Informationen und liebevollen Eindrücken hier im Zentrum der Liebe – Bioenergetisches Heilungs- und Schulungs-Zentrum. Inkl. Getränke und kleine Snacks.

Impuls-Abend „Bioenergetische Gesundheit“

Freitag, 24. März 2017, 19.00 Uhr

Ort: Zentrum der Liebe, Borner Feld 23, 41379 Brüggen-Born

Heike Marie Boschat, Bioenergie-Therapeutin, www.zentrum-der-liebe.de

Anmeldung ist erwünscht unter kontakt@zentrum-der-liebe.de oder telefonisch 0178-3423570

Weitere Termine zu Themenworkshops:

Vergebung am 08. April 2017

Vertrauen und Selbstbewusstsein am 09. April 2017

Glückliche Beziehungen am 07. Mai 2017

Spiritueller Nachmittag am 21. Mai 2017

Ähnliche Beiträge