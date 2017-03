Internationaler Tag des Glücks!

tip-Magazin | Magazin | 19 Stunden her

Was ist der internationale Tag des Glücks? Es ist natürlich der Tag um glücklich zu sein! Seit 2013 feiern die Vereinten Nationen am 20. März den Internationalen Tag des Glücks als einen Weg die Wichtigkeit von Glück im Leben der Menschen rund um den Erdball zu verstehen. Im Jahr 2015 starteten die Vereinten Nationen 17 nachhaltige Entwicklungsziele, um Armut zu beenden, Ungleichheit zu reduzieren und unseren Planeten zu schützen – drei wichtige Aspekte, die zu mehr Wohlbefinden und Glück führen.

An diesem Tag soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und Wohlbefinden bewusst gemacht werden. Glück und Wohlbefinden sind universelle Ziele und Bestrebungen der Menschen auf der ganzen Welt.

Das Streben nach Glück hat als originäres individuelles Freiheitsrecht Eingang gefunden in das Gründungsdokument der ersten neuzeitlichen Demokratie, in die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Dort wird es als „Pursuit of Happiness“ bezeichnet.

Im Jahr 1979 prägte der König von Bhutan den Begriff Bruttonationalglück (BNG). Das ist der Versuch, den Lebensstandard in breit gestreuter, humanistischer und psychologischer Weise zu definieren und somit dem herkömmlichen Bruttonationaleinkommen, einem ausschließlich durch Geldflüsse bestimmten Maß, einen ganzheitlicheren Bezugsrahmen gegenüberzustellen.

Nun gibt es ja in unserem Land leider nicht das „Bruttonationalglück“. Also müssen wir selbst schauen, wie wir glücklich werden. Und da gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten, um glücklich zu leben.

