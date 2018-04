Jenseits des Greifbaren II

tip-Magazin | Filme | 52 Minuten her

Illusion Tod – Special Edition

Eine Dokumentation von Johann Nepomuk Maier

Ewiges Bewusstsein aus wissenschaftlicher Sicht

Illusion Tod – der Spiegel online Bestseller – ist jetzt auch als Special Edition mit weiteren acht Stunden Filmmaterial erhältlich. Interviews in voller Länge mit dem Quantenphysiker Dr. Amit Goswami, dem Neurochirug Dr. Eben Alexander, dem Nahtodforscher und Kardiologen Dr. Pim van Lommel und weiteren Wissenschaftler und Experten des Films „Illusion Tod“ erklären ausführlich, wieso der Tod eine reine Illusion ist und welche Auswirkungen diese Erkenntnis auf unser aller Leben hat.

Gibt es tatsächlich ein Leben nach dem Tod?

Keine Frage hat die Menschheit bisher mehr bewegt als diese. Mittlerweile hatten allein in Deutschland rund 3 bis 5 Millionen Menschen eine Nahtoderfahrung – und weltweit sind es weit über 300 Millionen Menschen. Bisher wollte man diese Berichte als Sauerstoff-Mangel oder chemische Reaktionen des Gehirns etc. erklären – doch neueste Untersuchungen und Studien belegen eindeutig – hier passiert etwas ganz anderes.

Vor rund 90 Jahren haben wir erkannt, dass Materie nicht auf Materie aufgebaut ist, sondern aus etwas, dass wir nicht begreifen können. Wenn wir es mit dem Computer vergleichen, dann ist nur mehr die Software übriggeblieben und nicht die Hardware. Und das ist keine Interpretation von Esoterikern, sondern u.a. von Prof. Dr. Hans-Peter Dürr, dem ehemaligen Leiter vom Max-Plank-Institut, Quantenphysiker, langjähriger Kollege von Werner Heisenberg, und alternativer Nobelpreisträger. Es gibt nichts ontisches, nichts was ist, in der Welt – denn so, wir die Welt betrachten existiert sie nicht. Und jetzt – genau jetzt in diesem Moment – kommen wir dem Leben nach dem Tode schon sehr nahe. Diese Fakten, diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zum Verständnis der Dokumentation „Illusion Tod“.

„Irrlehren der Wissenschaft brauchen 50 Jahre, bis sie durch neue Erkenntnisse abgelöst werden, weil nicht nur die alten Professoren, sondern auch deren Schüler aussterben müssen.“ Max Planck

Es ist Zeit, für ein neues Weltbild, eine neue Ethik, die sich an dem orientiert, was das Lebendige lebendiger macht und nicht an Dingen, die es eigentlich nicht gibt, um ein Leben zu führen, das auf Verbindungen aufgebaut wird und nicht auf Ausgrenzung. Ein Leben, in dem wir wissen, dass wir nach diesem irdischen Aufenthalt zurückkehren in Dimensionen, die außerhalb von Raum und Zeit liegen, um unsere irdischen Erfahrungen reflektieren zu können.

Im Film zu Wort kommen:

Prof. Hans-Peter Dürr (1929 bis 2014), Quantenphysiker

Prof. Dr. Ernst Senkowski (1922–2015), Experimentalphysiker

Dr. Pim van Lommel, Kardiologe

Dr. Amit Goswami, Quantenphysiker

Dr. Eben Alexander, Neurochirurg

Dr. Raymond A. Moody, Psychiater und Philosoph

Dr. Rupert Sheldrake, Biologe

Dr. Dr. Walter von Lucadou, Physiker und Psychologe

Gesa Dröge, Medium und Hospizmitarbeiterin

Jana Haas, Medium

Sie sprechen u. a. über:

Erfahren Sie welche Lücken die Mainstream-Wissenschaft aufweisen

Die Forschungsreisen der Parapsychologie zu paranormalen Erlebnissen

Welche Erfahrungen machen Hospizmitarbeiter in den letzten Stunden des Todes eines Menschen

Was hält die Welt im Innersten zusammen und was ist Materie

Wo werden Erinnerungen abgespeichert und wie verhält es sich mit unserem Gehirn

Wie ist es möglich mit Verstorbenen zu sprechen und was sind Engel

Wie sehen und erleben sensitive Menschen, die erweiterte Realität, die Zwischenwelt und die unbekannten Intelligenzen

Was hat die Nah-Tod-Forschung herausgefunden?

Was berichten Nah-Tod-Erlebende

Welche Botschaften übermitteln die Verstorbenen über die ITK an uns

Erscheint am 27.04.2018

– Illusion Tod – Special Edition

Eine Dokumentation von Johann Nepomuk Maier

DVD

EAN: 4042564178241

Deutsch/559 Min.

HORIZONWORLD.DE

29,99 EURO

Hier die DVD direkt bestellen: https://shop.horizonworld.de/illusion-tod-jenseits-des-greifbaren-ii-1-dvd.html

