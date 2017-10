Jetzt gut für das Immunsystem sorgen

tip-Magazin | Magazin | 6 Stunden her

Gerade in der „dunklen“ Jahreszeit wird die Herausforderung an unser Immunsystem stärker. Wind, Regen, Temperaturschwankungen – das Wetter im allgemeinen und die geringere Sonneneinstrahlung wirken auf uns und wenn dann noch Stress (äußerer und innerer) hinzukommt, geht es schnell mal bergab mit unserem Immunsystem. Wir werden anfälliger für Infektionen.

Im Stress, in der Hektik, in Sorgen und ängstlichen Gedanken, im Ärger können wir nicht entspannt sein. Unzufriedenheit mit den äußeren Umständen, Ärger hier und da, Enttäuschung über dies und das, Kritik an dem und jenem – all das sind Hemmer der Selbstheilung und Stärkung. Denn unser Immunsystem stärkt sich am besten in entspannter innerer Haltung und guter Selbst-Annahme am effektivsten.

Also brauchen wir den Raum und die Zeit, um zu entspannen und aufzutanken. Gute Gedanken und Gefühle in Dir signalisieren Deinem Körper entspannte Zeiten und er kann sich um Heilung und Stärkung kümmern. Nimm Dir bewusst Zeit dafür, Zeit für Dich und Deine Regeneration – gerade in herausfordernden Zeiten.

Im Bioenergetischen Zentrum (Zentrum der Liebe) in Brüggen ist in den Gruppenkursen, den Meditationszeiten oder auch in Einzelzeiten für eine Bioenergetische Heilsitzung oder Regenerations-Massage tiefe Entspannung möglich. Zur Ruhe kommen, Zeit für Dich, Freude, Lachen, Austauschen, Auftanken, Auszeiten um wieder gestärkt mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können.

Bioenergeische Regenerations-Massagen:

Terminvereinbarung:

Heike Marie Boschat – Bioenergie-Therapeutin und Psychologische Beratung – www.hmboschat.de,

Mobil: 0178-3423570

Inneren Stress abbauen – Konflikte lösen – Ängste und Sorgen bewältigen – Beziehungsfähigkeit verbessern – Partnerschaften klären – Beziehungen heilen – Selbstheilungskräfte stärken – Motivation steigern – Neufindungsprozesse begleiten lassen – Energetisch auftanken

