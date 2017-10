Jetzt reicht’s mir aber!

tip-Magazin | Bücher | 19 Stunden her

Dein Weg durch Ärger und Wut zum Frieden mit dir und den anderen

Menschen, die Ärger, Wut und Hilflosigkeit in uns auslösen – wir begegnen ihnen fast täglich: Sei es der Chef, der Nachbar, die Kollegin oder sogar der Partner, Freunde oder die eigenen Kinder. Höchste Zeit, endlich mit diesen »Knöpfedrückern« ins Reine zu kommen, die mit unseren Gefühlen Achterbahn fahren!

Denn eigentlich sind sie unsere wichtigsten Helfer: Durch ihr Verhalten führen sie uns den eigenen inneren Unfrieden vor Augen, der uns unglücklich macht und der die Konflikte im Außen verursacht. Robert Betz zeigt, wie wir die verborgenen Botschaften hinter jedem Konflikt entschlüsseln, negative Gefühle auflösen und endlich Frieden schließen können – mit uns selbst und den Menschen um uns.

Robert Betz, geboren 1953 im Rheinland, ist Diplom-Psychologe und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Seminarleitern und Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum. Mit seinen lebensnahen und humorvollen Vorträgen begeistert er jährlich über 50.000 Menschen quer durch alle Altersgruppen. Seine Bücher sind Bestseller der Lebenshilfe-Literatur.

Seit Juni 2017 ist es 20 Jahre her, seit Robert Betz in München seinen ersten Vortrag hielt und seinen Weg als Lebenslehrer begann. Circa dreißig oder vierzig Zuhörer waren es, die ihm in der damaligen Psychologischen Fachbuchhandlung zuhörten. Und niemand ahnte damals, wie viele es in den folgenden zwei Jahrzehnten werden sollten. Erst zehn Jahre später erschien sein erstes Buch „Willkommen im Reich der Fülle“, einer seiner inzwischen vier SPIEGEL-Bestseller im Heyne-Verlag mit einer Gesamtauflage von 1,2 Millionen Exemplaren. So feiert einer der bekanntesten und erfolgreichsten Psychologen, Seminarleiter und Speaker im deutschsprachigen Raum in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum.

„Dem Leben eine neue Richtung geben“ war von Anfang an der Leitspruch für seine Arbeit und ist es seither geblieben. Mit seinen zahlreichen Vorträgen und Meditationen auf über 120 CDs, seinen heute 9 Büchern, seinen Seminaren und Ausbildungen zum Transformations-Therapeuten und Transformations-Coach bewegt und unterstützt Robert Betz bis heute jährlich viele Tausend Menschen auf ihrem Weg in ein glückliches Leben der Freude, des Friedens, der Gesundheit und der Erfüllung.

Robert Betz im Rückblick auf diese 20 Jahre: „Ich bin dem Leben und meiner inneren Führung zutiefst dankbar für den Weg, den ich bisher gehen durfte und ich danke all meinen Lesern, Zuhörern und Seminarteilnehmern für ihr Vertrauen. Und ich freue mich mit jedem Menschen, der sein Herz öffnet für die Liebe zu sich selbst und zu anderen und mit sich und seinen Mitmenschen in Frieden und gegenseitiger Wertschätzung lebt und arbeitet.“

Hier direkt bestellen: Jetzt reicht’s mir aber!: Dein Weg durch Ärger und Wut zum Frieden mit dir und den anderen

