Kennst Du Deinen inneren Mann?

tip-Magazin | Contact-Healing | 9 Stunden her

So, wie wir alle eine innere Frau haben, gibt es – egal, welchem Geschlecht wir angehören – auch einen inneren Mann.

Dieser Persönlichkeitsanteil hilft uns dabei, unser Leben zu organisieren. Er ist der Teil in uns, der sich durchsetzt, der logisch denkt, der die Familie beschützt. Er ist der König, der Ritter in uns.

Im chinesischen Yin/Yang-Zeichen ist es helle Teil der mit den Worten: „hell, hart, heiß, männlich, aktiv, Bewegung“ beschrieben wird.

Allerdings ist dies nur eine sehr grobe Beschreibung, denn wir sind alle sehr individuell. Deshalb äußert sich auch unser innerer Mann sehr speziell.

Je nachdem, wie Du Männlichkeit wahrnimmst und bewertest, wirst Du diese Eigenschaften in Dir selbst auch entweder schätzen oder ablehnen. Auch diese Bewertungen sind in uns schon in sehr frühen Jahren entstanden. Je nachdem, wie das Verhältnis zu Deinem Vater oder Deinen männlichen Bezugspersonen war, wirst Du auch mit Deinem inneren Mann umgehen.

Da spielt auch eine große Rolle, dass früher die Väter oft erst am Abend von der Arbeit kamen, also im Leben des Kindes nicht sehr präsent waren.

Wichtig ist auch, wie Deine Mutter Deinen Vater wahrnahm und diese Wahrnehmung mit Dir teilte. Wenn Deine Mutter Deinen Vater liebte, wirst Du den männlichen Anteil in Dir auch eher lieben können. Wenn sie ihn – aus welchen Gründen auch immer – ablehnte, wirst Du selbst auch diesen Anteil in Dir ablehnen.

Wie Du Deinen inneren Mann wahrnimmst, spiegelt sich auch in Deinen Beziehungen wider. Das kann bewirken, dass Du als Frau immer wieder mit den Männern „reinfällst“. Oder, wenn Du ein Mann bist, gerätst Du immer an Frauen, die Dich verachten oder Du das Gefühl hast, sie verlangen immer viel zu viel von Dir.

Schau Dir doch einmal Deine Beziehungen und auch die Beziehung Deiner Eltern unter diesem Gesichtspunkt an. Daraus kannst Du schon einige Schlüsse ziehen.

Der positive männliche Archetyp ist beschützend, ritterlich, klar in seiner Weltsicht, logisch denkend. Um Deinen inneren Mann zu heilen, kannst Du Dich mit diesen Themen beschäftigen.

Unterstützung für diesen Weg findest Du hier: www.gluecklich-coachen.de

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

