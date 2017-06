tip-Magazin | Bücher | 17 Stunden her

Functional Training für mehr Power, Flexibilität und innere Ruhe

Yoga mit Biss, Herz und Seele! PLUS: Kostenlose Übungsvideos online

Du bist ein Fan der traditionellen Bewegungslehre, offen für sportliche Herausforderungen und hast keine Scheu davor, deine eignen Grenzen zu erkunden?

Dann ist das hier genau richtig für dich! Kick Ass Yoga ist inspiriert von verschiedenen körperorientierten Hatha-Yogastilen und verbindet ganz undogmatisch deren Vorteile mit Techniken des funktionellen Trainings – bis in die letzte Faszie. Du kannst allein mit deinem eigenen Körpergewicht oder mit Geräten trainieren. Down Dog, Twisted Moon, Pyramide: Jede Übung gibt es auch als Video zum kostenlosen Streaming – für ein rundum gelungenes Crossover-Workout! Zugangscode im Buch enthalten.

Jelena Lieberberg, ehemalige TV-Moderatorin, lebt als zertifizierte Yogalehrerin (RYT), Heilpraktikerin, Sängerin, Sprecherin und Autorin mit ihrer Familie in Berlin. Im Alter von 11 Jahren kam sie erstmals mit dem Thema Yoga in Berührung und hat sich seitdem intensiv mit dessen Inhalten und Möglichkeiten beschäftigt. Aus der Verbindung von Vinyasa Flow, Ashtanga Yoga und Krafttraining entwickelte sie KICK ASS YOGA. Diesen fordernden und athletisch geprägten Stil unterrichtet Lieberberg in Einzel- und Gruppensessions, Workshops und Retreats in ganz Europa. Ihr Liebslings-Asana ist der Unterarmstand.

ISBN-10: 3833858559

ISBN-13: 978-3833858550

Hier das Buch direkt bestellen:

Ähnliche Beiträge