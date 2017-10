Lass‘ Dein Licht als Coach, Heiler oder Seminarleiter hell erstrahlen!

tip-Magazin | Magazin | 13 Stunden her

Jetzt erfolgreich durchstarten und viele Menschen über Deine Leistung / Deine Produkte informieren!

Der Oktober ist eine gute Zeit, um Dich und Deine Angebote einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Denn die meisten Leute sind aus den Sommerferien zurück, die Menschen sind nicht mehr so viel draußen unterwegs und Deine potenziellen Klienten schauen, was sie in den dunklen Herbst- und Wintermonaten tun können, um sich weiterzuentwickeln oder etwas neues zu lernen.

Ein wichtiges Datum ist der 31. Oktober. Heutzutage wird dieser Tag als Halloween gefeiert. In früheren Zeiten nannte man ihn auch „Hexenneujahr“. Denn der Fruchtbarkeitszyklus war vorbei. Die Ernte war eingeholt und nun konnten sich die Menschen, die ja früher viel stärker mit der Natur verbunden waren, mehr ins Haus zurückziehen, dort liegengebliebenes reparieren und vor dem Kamin sitzend stricken oder schnitzen. Ein neues Jahr begann.

Vor einigen Tagen las ich sogar, dass es in uns ein Winterschlafgen gibt, ähnlich, wie Bären es haben. Aber es scheint im Moment nicht so aktiv zu sein.

Und nun zu meinem Angebot: Ich biete Dir an, vom 1. November an Artikel im tipmagazin zu veröffentlichen. Dort kannst Du Dich und Deine Leistung oder Deine Produkte vorstellen, um viele Menschen darüber zu informieren.

Ich begleite Dich mit all‘ meiner Erfahrung und meinem Wissen sowohl über Marketing als auch als Coach.

Gemeinsam können wir schauen, wie Du Dich auf die beste Weise den Menschen präsentierst, für die Du Deine Angebote entwickelt hast. Und zwar so, dass Du Dich wirklich zeigst und Dich nicht verstellst, um irgendeinem Bild aus der Werbung zu entsprechen.

Wir werden gemeinsam herausfinden, ob es Blockaden in Dir gibt, die verhindern, dass Du Dich in Deiner ganzen Kompetenz zeigst, oder auch solche, die verhindern, dass Du mit Deinen Fähigkeiten erfolgreich bist. Das können alte Glaubensmuster sein wie z.B. „Ich habe noch gar nicht genug Qualifikationen, um Menschen wirklich weiterzuhelfen“ oder auch übernommene Familienmuster, falls z.B. in Deiner Familie Selbständigkeit nicht vorkam oder Deine Eltern oder Großeltern mit Unternehmen gescheitert sind.

Und natürlich werden wir auch, falls Du im Veröffentlichen noch nicht so geübt bist, Deine Texte und Deine Bildauswahl optimieren.

Hier geht es zu den Angeboten!

Ich möchte einen Artikel veröffentlichen

Ich möchte einen Artikel veröffentlichen und gecoacht werden

Ich möchte das Angebot 3 Monate lang testen und 3 Artikel veröffentlichen

Ich möchte das Angebot 3 Monate lang testen, 3 Artikel veröffentlichen und gecoacht werden

Ich möchte ein Jahr lang jeden Monat einen Artikel veröffentlichen

Ich möchte ein Jahr lang jeden Monat einen Artikel veröffentlichen und gecoacht werden.

Ich möchte etwas ganz anderes!

Die Angebote gelten für den gesamten Oktober!

