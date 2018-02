Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst

tip-Magazin | Magazin | 11 Stunden her

Glücklich durch’s Venusjahr

Dieses Bibelzitat ist schon sehr oft falsch verstanden worden. Denn daraus wurde gemacht: Opfere Dich für den anderen auf, auch wenn es Dir damit schlecht geht.

Aber das Gegenteil ist damit gemeint: Liebe Dich selbst und liebe Deinen Nächsten genau so.

Wenn Du zu den Menschen gehörst, die sich mehr um das Wohl der anderen kümmern, dann wird es Zeit, dass Du von nun an mehr auf Dich selbst schaust!

Venus, der Liebesplanet, der am 21. März die Herrschaft über dieses Jahr antritt, kann Dir dabei helfen.

Laut Wikipedia war Venus die römische Göttin der Liebe, des erotischen Verlangens und der Schönheit. Das ihr beigeordnete Tier ist der Delphin, da dieser in der Antike als Symbol für Liebe und Philanthropie galt.

Auch heute ist der Delphin ein wichtiges Symbol. Er steht für das neue Zeitalter, das Wassermannzeitalter.

Überlege doch heute einmal, was Du Dir Gutes tun kannst. Vielleicht einen Spaziergang unternehmen oder in die Sauna gehen.

Vielleicht möchtest Du Dich mal wieder so richtig verwöhnen lassen und gönnst Dir eine Kosmetikbehandlung oder eine Massage.

Wenn Du in einer Beziehung lebst, kannst Du auch Deine/n Partner/in bitten, Dich zu massieren oder Dich auf andere Weise zu verwöhnen. Denn oft weiß der/die Partner/in gar nicht, wie er/sie Dir Gutes tun kann und freut sich, wenn Du ihm / ihr mitteilst, was Dich glücklich macht.

Und wenn Du Dich so richtig wohl fühlst in Deiner Haut, dann strahlst Du auch äußerlich.

Und – solltest Du Single sein – wirst für andere attraktiv.

Vielleicht möchtest Du ja gern mehr Liebe in Deinem Leben erfahren. Dann empfehle ich Dir den Kurs „Glücklich durch’s Venusjahr“. Er beginnt am 19. März. Er besteht aus einer täglichen Inspirations-E-Mail, einer Austauschgruppe bei Facebook und wöchentlichen Treffen im Internet (via Zoom).

Hier kannst Du Dich anmelden: http://gluecklich-coachen.de/gluecklich-durchs-venusjahr/

Ursula Podeswa ist seit über 20 Jahren Seminarleiterin, Coach und vom Dachverband Geistiges Heilen anerkannte Heilerin. Sie hat viele verschiedene Ausbildungen absolviert und nun die Ergebnisse ihrer Forschungen im „Contact-Healing“ gebündelt. Eine Methode, die durch verschiedene Diagnoseverfahren und Therapiekonzepte Klienten dabei begleitet, wieder zu mehr Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst zu finden.

www.ursulapodeswa.de

