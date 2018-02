tip-Magazin | Kongresse / Festivals | 4 Stunden her

Wir laden Sie herzlich am 14. und 15. April 2018 zur Erlebnismesse “NaturHeiltage & Spiritualität” im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach ein.

„Die große Messe“ mit 100 Ausstellern: Naturheilkunde, ganzheitliche Sichtweisen und Seminarangebote, Heiler, Scharmanen, Modernes Qigong, Shiatsu, Naturprodukte, Naturkosmetik, Mineralsteine, Barfuß-Schuhe, Klangschalen, Nahrungsergänzung, Räucherwerk, Magnetschmuck, energetische Essenzen, Pyramiden, ätherische Öle und vieles mehr wird an den vielfältigen Ständen angeboten. Stündlich finden in 8 Räumen Vorträge und Workshops statt.

Einer der Messe-Höhepunkte ist der Auftritt des international bekannten Heilers Braco. Am Sonntag um 10, 11 und 12 Uhr finden jeweils für 40 Minuten seine Gruppensitzungen statt. Allein durch seinen Blick sollen Menschen mehr Frieden, Glück und Veränderungen zum Guten erfahren haben. Es sollten ausschließlich Erwachsene (18 Jahre+) an einer Begegnung teilnehmen. Kinder und schwangere Frauen ab dem dritten Schwangerschaftsmonat sollten nicht teilnehmen – es kann jedoch ein Nahestehender ein Foto des Kindes oder der Schwangeren während der Begegnung halten, um sie in dieser Weise in die Gruppe zu bringen.

Das Ziel der Messe „NaturHeiltage & Spiritualität“ ist, dem interessierten Publikum neue Impulse zu geben, Ihre Gesundheit, Ihr eigenes Wohlbefinden zu verbessern und zu erleben, wie Körper Geist und Seele miteinander in Verbindung stehen. Hier können Sie spirituelle Erfahrungen machen, und sich direkt und persönlich mittels esoterischer Techniken “berühren” lassen.

Entspannen Sie sich bei leckeren vegetarischen Speisen und Getränken im Garderobenfoyer sowie in der Waffelstube im 2. Stock.

Das komplette Vortragsprogramm kann unter 0221-9862911 oder über die Messehomepage www.natuerlichlebenkoeln.de bestellt werden.

Der Eintritt beträgt 10 € und berechtigt den Besucher zur Teilnahme an fast allen Vorträgen und Workshops (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei).

Hier gibt es weitere Informationen: www.natuerlichlebenkoeln.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge