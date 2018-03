tip-Magazin | Bücher | 10 Stunden her

„Wir sind nicht hier auf der Erde, um irgendetwas für uns zu bekommen. Wir sind in Wahrheit hier, um etwas zu verschenken, das einzig und allein durch jeden Einzelnen von uns fließt. Wenn wir diese Gabe entdecken und zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, fügt sich alles.“

Das ist die Kernaussage des neuesten Buches von Bestsellerautor Arjuna Ardagh, mit der er hundertprozentig ins Schwarze trifft. Die meisten Menschen, die ein erfülltes und glückliches Leben leben, haben eines gemeinsam: Sie haben einen Weg gefunden, ihren natürlichen Beitrag zur Evolution der Menschheit zu leisten – etwas, das uns allen offen steht. Wie das möglich ist, zeigt der Autor unterhaltsam auf. Er stellt das von ihm kreierte schöpferische Vier-Phasen-Modell des Brillanz-Kreislaufs vor und baut damit Brücken zwischen sehr unterschiedlichen Welten. So ist sein inspirierendes und zugleich praktisches Buch eine Anregung für alle „Macher“, genauso wie für „Hardcore-Meditierende“ und „Multikulturell-Kreative“ – also für alle Menschen, die ihr wahres Potenzial erwecken und ausdrücken möchten.

Er schreibt: „Tatsächlich habe ich festgestellt, dass all diese Dinge: intellektuelle und künstlerische Kreativität, spirituelle Praxis, Selbstreflexion, Produktivität, weltlicher Erfolg sowie soziales und politisches Engagement – wichtige Aspekte eines einzigartigen brillanten Lebens sind. Aber keines davon ist allein der Schlüssel. Mein lebenslanges Forschen, was ein wirklich erfülltes Leben ausmacht, ist Gegenstand meines Buches, ist radikale Brillanz.“

Hier einige Leserstimmen zum Buch:

Joe Vitale: „Ein praktischer Ratgeber, um Brillanz zu erwecken und in die Welt zu tragen. Ich persönlich kenne Arjuna und fühle seine Weisheit auf jeder Seite. Was für ein Gewinn!“

Amy Elisabeth Fox: „Was wir heutzutage am meisten brauchen, ist die Fähigkeit, innovative neue Ideen zu haben, die auf diese Weise vorher noch nie gedacht worden sind. Dieses Buch ist ein inspirierender Wegweiser dafür, wie man das macht.“

Robert Richman: „Ein großartiges Buch, um ein frisches Verständnis darüber zu erlangen, wo man gerade im eigenen kreativen Prozess steckt. Dies ist kein normales Business-Buch und scheut auch nicht davor zurück, alles auszugraben, was einen wahren Unterschied der Innovation ausmacht. Vielleicht bist du an manchen Stellen schockiert, vielleicht genervt – aber du wirst am Ende auf jeden Fall transformiert sein.“

Und abschließend Veit Lindau, der das Vorwort schrieb: Ich liebe Bücher, die Brücken bauen, und ich liebe Ideen, die so einfach und klar sind, dass sie am besten mit dem Wort „brillant“ zu beschreiben sind. Beides trifft auf dieses Buch zu.

Ich halte Arjunas Konzept für brillant,

weil es uns einfach und elegant an die (eigentlich) so offensichtlichen Rhythmen des Lebens erinnert,

weil es uns schnell und präzise hilft, zu erkennen, wo und wie sich unsere Kreativität verhakt hat.

weil es aufzeigt, welche der vier Phasen der Schöpfung (des Brillanz-Kreislaufs) wir überstrapaziert und welche wir vernachlässigt haben.

Ich rechne es Arjuna hoch an, dass er Spiritualität entstaubt und die heilsamen Erfahrungen im essenziellen Raum so auch überzeugten Atheisten näherbringt. Er entmystifziert die Höchstleistungen von Menschen, die wir gern auf ein für uns unerreichbares Podest stellen, und zeigt uns mit vielen konkreten, praktischen Anregungen einen Weg, unser kreatives Rad sanft in Schwung zu bringen und so aus dem Staunen über uns und unsere Möglichkeiten bis zum Ende unseres Lebens nicht mehr herauszukommen. Leben ist eine unendlich kostbare Chance, immer wieder tiefer herauszufinden, wer wir sind und zu was wir fähig sind.

Möge das Buch dich daran erinnern und dich liebevoll verführen, den nächsten Schritt zu gehen. Egal, was du heute über dich glaubst, du bist viel, viel mehr. Ich wünsche dir ein freudiges Entdecken.

Diesen Worten schließe ich mich gerne an. Erwecke das Genie in dir, denn Leben ist eine unendlich kostbare Chance, immer wieder tiefer herauszufinden, wer wir sind und wozu wir fähig sind. Das Buch „Radikal gelebte Meisterschaft“ von Arjuna Ardagh ist eine wirkungsvolle Möglichkeit dafür.

Arjuna Ardagh

Radikal gelebte Meisterschaft – Das Geheimnis wahrer Größe

Klappenbroschur, 280 Seiten

Sheema Medien Verlag

www.sheema-verlag.de

€ 18,00

ISBN 978-3-931560-64-5

