„Sag mir ein Jahr – Abgründe & andere Mysterien“

3. April 2018

Autobiographisches von Vismay Huber

Mit einem Vorwort von Thomas Schmelzer von mystica.tv

„Auf viel Licht folgte immer wieder ebenso viel Schatten. Irgendwann glaubte ich schließlich dem Buddha, wenn er sagt, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und entspannte mich in einer wohltuenden Balance und einer banalen Normalität. Als ich dann nochmal eine Familie gründete, stürzte mich das Leben erneut hinein in den Schlund allzu weltlicher Verantwortlichkeiten. Schließlich galt es auch hier irgendwann wieder eine Mitte zu finden aus dem Dienen bzw. für die Familie da sein und eigenen Bedürfnissen, aus wirtschaftlicher Notwendigkeit und dem kreativen Schaffen, aus dem Ernst der Lage und einem riesigen Spass am Leben.“

Dieser Balance-Akt wird umrahmt von Büchern, Musik, Gruppenprozessen und Tanzen jeweils dem Jahr entsprechend: ein lustig, luftiger Trip durch die Zeit mit einem echt bajuvarischen Szene-Original, dem Vismay Georg Huber.

WER ist eigentlich dieser Vismay GEORG HUBER ?

Seit 1991 Herausgeber des AURA Magazins.

Autor. Werbeberater.

Spiritueller Therapeut & Seminarleiter:

Aqua Balancing Bodyworker.

Event Manager. DJ.

Vater von Andro, Myriel und Luca.

Lebt derzeit mitten im Wald in Oberbayern

Es gibt so wenige echte spirituelle Punks mehr… bin ich froh das du nicht kleinzukriegen bist! (Ronny Kleiner)

Als Autor hat er bisher folgende Bücher verfasst:

„Nur ein Wort: Begleitende und Inspirierende Texte“ und „Body, Soul und Tantra“, sowie „Tantra, Sex & andere Mysterien“

Erschienen bei www.WunderbarMediaPublishing.de

Facebook Seite für das Buch: „Sag mir ein Jahr!

