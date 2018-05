tip-Magazin | Bücher | 4 Stunden her

Ist Seelen-Schach ein Buch oder eher eine vielseitige Spieleanleitung, um dem eigenen Leben Verbundenheit und Tiefe zu geben?

Eveline Ehß ist eng mit der geistigen Welt verbunden und gibt den Lesern ein Spiel an die Hand, um damit Antworten auf die eigenen persönlichen Fragen zu bekommen.

Der Leser kreiert das Spielfeld seines Lebens selbst. Ähnlich einer systemischen Aufstellung wird die eigene Person oder Frage gestellt. In der Mitte des Spielfelds steht das Licht. Seelenbausteine, die Platzhalter für Personen, Energien und Wesenheiten einnehmen, werden in Bezug zu der Frage oder der eigenen Person platziert. Bei jedem Stop oder Zögern nimmt der Spieler wahr, was er spürt und was sich verändert.

Die Strukturhelfer dienen als Wegbereiter und Türöffner für den nächsten Zug und geben dem Leser Impulse um ihn durchzuführen.

Spiegelhelfer-Texte dienen zu Blockaden-Befreiung, um den Zug leichter machen zu können und um eigene Klarheit zu bekommen.

Das Spiel kann zu allen Lebens- und Entwicklungsfragen genutzt werden.

320 Seiten im Buch sind Struktur- und Speiegelhilfetexte. Jeder Text wird von einem farbenfrohen Bild begleitet

Es ist ein Weg, „um im Irdischen, kein weiteres Schachmatt zu erfahren.“

Das Buch wird den Leser lange Zeit begleiten, um weitere Perspektiven im eigenen Leben zu öffnen.

Der Leser braucht Kreativität und Lockerheit, um das Buch in seiner Vielfalt erleben zu können. Wer genaue Beschreibungen sucht, wird sie nicht finden. Intuition, um mögliche Inspiration durch Zufallsseiten zu bekommen, gehört dazu.

Das Buch ist übersichtlich und farbenfroh gestaltet mit einer gut lesbaren Schrift.

Der Schreibstil und die Wortwahl darf zum Leser passen, daher empfehle ich das Buch einmal quer zu lesen um zu erfahren inwieweit Leser und Inhalt zusammenpassen.

Ich denke, das Wissen des Buches findet seine Leser.

Seelen-Schach – Brücke zwischen Himmel und Erde

von Eveline Ehß

Smaragd Verlag

Erste Auflage Januar 2018

350 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen

